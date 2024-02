Bitcoin Kurs überspringt die Marke von 57.000 Dollar – Anleger fiebern Halving entgegen

Die jüngste Bitcoin-Rallye am Kryptomarkt hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag bis auf über 57.000 Dollar weiter fortgesetzt. Investoren dies- und jenseits des Atlantiks fiebern weiterhin dem Halving-Event entgegen. Auch die Wirkung der jüngsten ETF-Zulassung dürfte sich weiter entfalten. Anleger könnten schon bald die Marke von 60.000 Dollar ins Auge fassen.

Bitcoin-Halving findet Mitte April statt – Angebotsmenge wird verknappt

Das immer näher heranrückende „Bitcoin-Halving“ dürfte in Anlegerkreisen für weitere Kursfantasien sorgen. Mitte April soll besagtes Event über die Bühne gehen. Derzeit werden rund 900 Bitcoin-Einheiten pro Tag der aktuellen Angebotsmenge hinzugefügt, welche nach dem Halving um die Hälfte reduziert wird.

Angesichts des bevorstehenden Termins lockt es vor allem kurzfristige Spekulanten zurück an die Märkte, welche sich vor dem Ereignis positionieren wollen. Das Event fungiert womöglich als das womöglich wichtigste Event des Jahres . Die künstliche Verknappung der ausgegeben Bitcoin-Menge könnte die Karten neu mischen. Viele Marktteilnehmer setzen derzeit auf einen nachhaltigen Effekt und hoffen auf weiter einsetzende Kursgewinne nach dem Halving-Ereignis. Einen Garantieschein gibt es dafür allerdings nicht. Anleger sollten sich in diesem Zusammenhang immer wieder die Risiken eines Investments vor Augen halten.