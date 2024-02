EQS-News: freenet erwirtschaftet erstmals EBITDA in Höhe von einer halben Milliarde Euro und schlägt Dividendenerhöhung vor

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

freenet erwirtschaftet erstmals EBITDA in Höhe von einer halben Milliarde Euro und schlägt Dividendenerhöhung vor



28.02.2024 / 18:01 CET/CEST

freenet erwirtschaftet erstmals EBITDA in Höhe von einer halben Milliarde Euro und schlägt Dividendenerhöhung vor Konzernumsatzerlöse um 2,8% auf 2.627,3 Mio. EUR gestiegen (VJ: 2.556,7 Mio. EUR)

EBITDA-Wachstum von 4,5% auf 500,2 Mio. EUR (VJ: 478,7 Mio. EUR)

Free Cashflow legte um 5,3% auf 262,6 Mio. EUR zu (VJ: 249,2 Mio. EUR)

Dividendenvorschlag beläuft sich auf 1,77 EUR je Aktie (VJ: 1,68 EUR)

waipu.tv: 400 Tsd. Netto-Neukunden in 2023 und Rekordwachstum in Q4 (134 Tsd.)

Prognose 2024: EBITDA-Prognose lässt trotz Wachstumsinvestitionen Spielraum für weiteren Anstieg Büdelsdorf, 28. Februar 2024 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute nach Handelsschluss (Xetra) die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Prognose 2024 veröffentlicht. Konzern-EBITDA steigt im Geschäftsjahr 2023 erstmals auf eine halbe Milliarde Euro Die vorläufigen Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres unterstreichen die kontinuierliche Optimierung von freenet im Mobilfunkgeschäft sowie die Wachstumsambitionen im TV-Geschäft. Das Unternehmen fokussiert weiter seine Kernkompetenzen im Vertrieb von Abo-Modellen im Bereich Mobilfunk und TV-Entertainment. Die gegenwärtig vorherrschenden externen Einflussfaktoren (Konsumzurückhaltung, hohe Energiepreise, hohe Finanzierungskosten) zeigten keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf. Tabelle 1: Kennzahlen der freenet AG Kennzahl Einheit 31.12.2023 31.12.2022 abs. Veränd. rel. Veränd. Abonnenten1 Tsd. 9.492,7 9.042,4 450,3 5,0% Kennzahl Einheit 2023 2022 abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 2.627,3 2.556,7 70,6 2,8% EBITDA Mio. EUR 500,2 478,7 21,5 4,5% Free Cashflow Mio. EUR 262,6 249,2 13,3 5,3% Der Bestand an Abonnenten1 erhöhte sich im Geschäftsjahr um 450,3 Tsd. auf 9.492,7 Tsd. (Vorjahresende: 9.042,4 Tsd.). Das starke Wachstum im TV-Geschäft stand für knapp zwei Drittel des Kundenwachstums. Getrieben durch das Kundenwachstum stiegen die Konzernumsatzerlöse um 2,8% auf 2.627,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2.556,7 Mio. EUR). Mit einem EBITDA-Wachstum von 4,5% auf 500,2 Mio. EUR (Vorjahr: 478,7 Mio. EUR) wurde die unterjährig angehobene Prognose (495 bis 505 Mio. EUR) für das Geschäftsjahr 2023 erfüllt. Das EBITDA liegt im Mittelpunkt der Prognose-Bandbreite und erreichte erstmals die Marke von einer halben Milliarde Euro. Der Free Cashflow legte um 5,3% auf 262,6 Mio. EUR zu (Vorjahr: 249,2 Mio. EUR) und liegt damit innerhalb der unterjährig präzisierten Prognose (260 bis 270 Mio. EUR). In der positiven Entwicklung der Ergebnisgrößen spiegeln sich die gestiegenen Serviceumsätze in beiden operativen Segmenten und eine insgesamt in Relation zum Kundenwachstum stabile Gemeinkostenbasis wider. Erhöhung der Dividende auf 1,77 EUR je Aktie vorgeschlagen Die mittelfristige Ambition, bis Ende 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 4% ausgehend vom Geschäftsjahr 2020 zu erzielen, wurde in diesem Jahr – wie in den Vorjahren – erneut erfüllt (CAGR 2020-2023: 5,5%). Vor diesem Hintergrund ist freenet auf dem besten Weg, zum Ende Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA in Höhe von mindestens 520 Mio. EUR zu erzielen. Angesichts dieser Entwicklung sowie weiterhin positiver Geschäftsaussichten schlägt der Vorstand der Hauptversammlung 2024 eine Erhöhung der Dividende um 5,4% auf 1,77 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,68 EUR) vor, was der angekündigten Ausschüttung von 80% des Free Cashflow entspricht. Die ordentliche Hauptversammlung 2024 findet am Mittwoch, den 8. Mai 2024, in Hamburg statt. Die Prognose für das EBITDA 2024 (495 bis 515 Mio. EUR) unterstellt im Vergleich zum Vorjahr und bezogen auf den Mittelpunkt der Prognose-Bandbreite kein wesentliches finanzielles Wachstum. Grund hierfür sind Investitionen in die Steigerung der Markenbekanntheit von waipu.tv, welche zu einer noch stärkeren Marktdurchdringung im Zuge des Wegfalls des Nebenkostenprivilegs zur Mitte des Jahres 2024 führen sollten. Die Entscheidung, im Jahr 2024 auf Ergebniswachstum zugunsten eines beschleunigten, mittelfristigen Kundenwachstums zu verzichten, wurde vom Vorstand bewusst getroffen. Der Free Cashflow wird zwischen 260 und 280 Mio. EUR erwartet, wobei weiterhin 80% des Free Cashflow als Dividende ausgeschüttet werden. Mobilfunk: Steigende Serviceumsatzerlöse spiegeln sich im Segment-EBITDA wider Die positive Entwicklung aller Leistungskennzahlen des Segments Mobilfunk im Geschäftsjahr 2023 belegt die konsequente und erfolgreiche Arbeit von freenet im Mobilfunkgeschäft. Tabelle 2: Kennzahlen Segment Mobilfunk Kennzahl Einheit 31.12.2023 31.12.2022 abs. Veränd. rel. Veränd. Mobilfunk-Abokunden Tsd. 7.539,6 7.386,8 152,9 2,1% dv. Postpaid-Kunden Tsd. 7.418,3 7.273,7 144,6 2,0% dv. App-basierte Tarife2 Tsd. 121,3 113,1 8,2 7,3% Kennzahl Einheit 2023 2022 abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 2.282,7 2.251,3 31,4 1,4% dv. Serviceumsätze Mio. EUR 1.707,4 1.665,9 41,5 2,5% EBITDA Mio. EUR 417,4 402,7 14,7 3,7% Die Zahl der Postpaid-Kunden ist seit dem Vorjahresende (7,27 Mio.) moderat um 2,0% auf 7,42 Mio. gewachsen. Die Nutzerzahl der App-basierten Tarife (freenet FUNK und FLEX) legte um 7,3% gegenüber dem Jahresende 2022 (113,1 Tsd.) auf 121,3 Tsd. zu. Insgesamt profitierte freenet weiter von dem anhaltenden Trend der Kundenbewegung von Prepaid- hin zu flexiblen Postpaid-Verträgen sowie dem Wunsch der Kunden nach unabhängiger Beratung. Der Postpaid-ARPU erwies sich mit 18,0 EUR im Vorjahresvergleich (17,9 EUR) als stabil. Die monatlich wiederkehrenden Serviceumsatzerlöse stiegen um 2,5% auf 1.707,4 Mio. EUR (Vorjahr: 1.665,9 Mio. EUR) und standen weiterhin für den wesentlichen Teil der Segmentumsatzerlöse. Insgesamt erzielte das Segment Mobilfunk Umsatzerlöse in Höhe von 2.282,7 Mio. EUR und damit 1,4% mehr als im Vorjahr (2.251,3 Mio. EUR). Unterm Strich steuerte das Segment im Berichtszeitraum ein um 3,7% gestiegenes EBITDA in Höhe von 417,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 402,7 Mio. EUR) zum Konzern-EBITDA bei. TV und Medien: Starkes Kunden- und Umsatzwachstum dank waipu.tv Im Segment TV und Medien ist ein Anstieg der TV-Abonnenten auf fast 2 Mio. Kunden zu verzeichnen. Insbesondere die Abonnentenzahl von waipu.tv ist im abgelaufenen Geschäftsjahr stark gewachsen. Rund 400 Tsd. Netto-Neukunden gewann waipu.tv hinzu (Vorjahr: 247,5 Tsd.). Zum Jahresende stieg die Abonnentenzahl auf 1,369 Mio. (Vorjahresende: 0,970 Mio.). Im Bereich IPTV hat sich EXARING mit waipu.tv mittlerweile als zweitgrößter Anbieter auf dem deutschen Markt mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis etabliert. Die Zahl der umsatzgenerierenden Nutzer (RGU) von freenet TV nahm in den zwölf Monaten des abgelaufenen Jahres erwartungsgemäß merklich von 685,6 Tsd. um 101,8 Tsd. auf 583,8 Tsd. ab. Infolge einer Preiserhöhung zum Jahresende 2022 konnten die durch freenet TV generierten Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich dennoch stabil gehalten werden. Tabelle 3: Kennzahlen Segment TV und Medien Kennzahl Einheit 31.12.2023 31.12.2022 abs. Veränd. rel. Veränd. TV Abo-Kunden Tsd. 1.953,0 1.655,6 297,4 18,0% dv. waipu.tv Abo-Kunden Tsd. 1.369,3 970,0 399,2 41,2% dv. freenet TV Abo-Kunden (RGU) Tsd. 583,8 685,6 -101,8 -14,9% Kennzahl Einheit 2023 2022 abs. Veränd. rel. Veränd. Umsatzerlöse Mio. EUR 345,4 313,3 32,1 10,2% EBITDA Mio. EUR 110,2 105,4 4,8 4,5% In Summe konnte das starke Wachstum von waipu.tv den Nutzerrückgang von freenet TV überkompensieren, sodass die Abonnentenzahl von TV-Produkten mit 1.953,0 Tsd. zum Jahresende deutlich über dem Vorjahresende (1.655,6 Tsd.) lag. Im Bereich B2B-Services gewann Media Broadcast ebenfalls Kunden hinzu und trug weiterhin den größten Anteil zu den Umsatzerlösen und zum Segment-EBITDA bei. Insgesamt steigerte das Segment TV und Medien die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr (313,3 Mio. EUR) um 10,2% auf 345,4 Mio. EUR und erzielte ein um 4,5% höheres EBITDA von 110,2 Mio. EUR (Vorjahr: 105,4 Mio. EUR). Das im Vergleich zum Umsatz geringere EBITDA-Wachstum ist auf die Investitionen in die Markenbekanntheit von waipu.tv in der zweiten Hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres zurückzuführen. Prognose 2024: EBITDA-Prognose lässt trotz Wachstumsinvestitionen Spielraum für weiteren Anstieg Finanzielle Leistungsindikatoren Einheit Prognose 2024 2023 Umsatzerlöse Mio. EUR stabil 2.627,3 EBITDA Mio. EUR 495-505 500,2 Free Cashflow Mio. EUR 260-280 262,6 ARPU (Postpaid) EUR stabil 18,0 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren Einheit Prognose 2024 31.12.2023 Postpaid-Kundenbestand Mio. moderat wachsend (+) 7,418 waipu.tv Abo-Kunden Mio. deutlich wachsend (+++) 1,369 freenet TV Abo-Kunden (RGU) Mio. merklich abnehmend (--) 0,584 Conference Call Am Donnerstag, den 29. Februar 2024 um 10:00 Uhr (MEZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres bzw. 4. Quartals 2023 statt. Alle Interessierten können den Conference Call per Webcast (listen-only mode) verfolgen. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt. Weitere Dokumente zur Veröffentlichung Event-Seite zum Geschäftsjahr 2023 Presentation FY/Q4 2023 (in Englisch) Der Geschäftsbericht 2023 der freenet AG wird am 28. März 2024 veröffentlicht. 1 Summe aus Postpaid-, freenet FUNK-, freenet FLEX-, waipu.tv Abo- und freenet TV Abo-Kunden (RGU) 2 freenet FUNK- und freenet FLEX-Kunden Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Abschlüssen der freenet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR, neben den durch die International Financial Reporting Standards (IFRS) definierten Angaben, alternative Leistungskennzahlen (APM) verwendet. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung der APMs finden sich im Geschäftsbericht 2022. Kontakt freenet AG Investor Relations & ESG Reporting Tel.: +49 (0) 40/ 513 06 778 E-Mail: ir@freenet.ag fn.de/ir

