IRW-News: Troy Minerals Inc: Troy Minerals verstärkt technische Expertise seines Strategic Advisory Boards

IRW-PRESS: Troy Minerals Inc: Troy Minerals verstärkt technische Expertise seines Strategic Advisory Boards

28. Februar 2024 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich, die Erweiterung seines Strategic Advisory Boards bekannt zu geben, der Ende des vergangenen Jahres gegründet wurde, um das Board of Directors und das leitende Management des Unternehmens zu beraten und zu unterstützen, damit die Projekte des Unternehmens weiterentwickelt und der Aktionärswert gesteigert werden kann.

Das Unternehmen hat Herrn Amandip Singh ernannt, einen Geologen und Bergbauexperten mit über 15 Jahren Erfahrung in Führungspositionen in der Bergbaubranche, im Finanzwesen und im akademischen Bereich. Herr Singh hat mit einigen der erfolgreichsten Bergbauteams der Welt zusammengearbeitet, einschließlich des von Frank Giustra unterstützten Unternehmens West Red Lake Gold und Magna Gold Corp., eines in Mexiko ansässigen Goldproduzenten, bei dem er als Vice President of Corporate Development fungierte und dem Managementteam angehörte, das das Cu-Au-Porphyr-Projekt Saddle North von der Entdeckung bis zur Übernahme durch Newmont Mining im Rahmen einer Transaktion im Wert von 311 Millionen USD weiterentwickelte.

Als Finanzexperte war Herr Singh als Sell-Side-Bergbauanalyst bei einem auf Boutique-Bergbau ausgerichteten Maklerunternehmen tätig, wobei er sich mit Erschließungsunternehmen gleichermaßen wie mit führenden Produzenten beschäftigte. Er war auch als Explorationsgeologe tätig, vor allem bei Noront Resources (von Wyloo Metals übernommen), und gehörte jenem Team an, das für den Abschluss der ersten bankfähigen Machbarkeitsstudie für die Ni-Cu-PGE-Lagerstätte Eagles Nest in Northern Ontario verantwortlich zeichnete. Herr Singh besitzt ein Bachelor-of-Science-Diplom in Geology von der University of Toronto.

Wir freuen uns, dass wir mit der Aufnahme von Amandip in unser Team unser technisches Know-how erweitern können, sagte Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals. Seine Expertise und seine umfassenden Kontakte werden für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein, zumal wir unsere Investorenbasis weiter ausbauen und gleichzeitig die Projekte des Unternehmens weiterentwickeln werden, fügte er hinzu.

Um den Brain-Trust des Advisory Boards weiter zu vergrößern, befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit mehreren anderen hoch qualifizierten und renommierten Kandidaten mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und geht davon aus, diese in den kommenden Wochen bekannt zu geben.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | President und Direktor

Telephone: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Über Troy Minerals Inc.

Troy Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit an vier Projekten beteiligt:

Das Projekt Lake Owen (früher SW2) ist ein hoch aussichtsreiches Projekt, das reich an Vanadium, Titan und Eisenerz ist und aus 91 Mineral-Claims besteht, die etwa 50 km südwestlich von Laramie in Wyoming (USA) liegen. Das Konzessionsgebiet ist ein Zielgebiet mit einer Milliarde Tonnen und mehr in einem geschichteten mafischen Intrusionswirt des Proterozoikums mit soliden magnetitreichen Kumulaten und zugehörigen V/Ti- und Pt/Pd/Au/Rh-haltigen Sulfidhorizonten.

Das Projekt Lac Jaques ist ein anfahrbares Projekt mit naheliegender Infrastruktur, welches sich ungefähr 250 km nördlich von Montreal in Quebec (Kanada) befindet. Es besteht aus 17 Claims mit insgesamt 994 Hektar. Das Konzessionsgebiet enthält eine hochgradige Seltenerdelement (REE)-Mineralisierung an der Oberfläche in einem strukturell kontrollierten und steil abfallenden Karbonatit-Dyke, der bis zu 25 Meter dick ist und das Potenzial von mehreren Kilometern hat.

Das Projekt Green Gold, an dem das Unternehmen das Recht hält, einen Anteil von 100 % zu erwerben, besteht aus vierzehn (14) Mineral-Claims mit einer Gesamtgröße von 11.238 Hektar. Es liegt in der Mitte von British Columbia (Kanada) im Bergbaubereich Cariboo, etwa 34 Kilometer (km) südwestlich der Stadt Prince George.

Das Projekt Ticktock, ein Konzessionsgebiet von 1.065 Hektar im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), ist 23 km nordwestlich der historischen Mine Eskay Creek gelegen. Es befindet sich zwischen dem Konzessionsgebiet Newmont Lake von Enduro Metals und dem Konzessionsgebiet Forrest-Kerr von Aben Resources.

