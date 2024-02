Bystronic AG: Bystronic steigert Profitabilität bei leicht rückläufigem Umsatz und plant Kosten-Optimierungs-Programm

Bystronic AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Bystronic steigert Profitabilität bei leicht rückläufigem Umsatz und plant Kosten-Optimierungs-Programm Hoher Auftragsbestand zu Jahresbeginn begünstigt Umsatzentwicklung bei deutlich rückläufigem Auftragseingang

Umsatz sinkt aufgrund des starken Schweizer Frankens auf CHF 930 Mio.

EBIT-Marge steigt auf 5.8% dank Effizienzgewinnen und Einsparungen

Dividende von CHF 12 pro Namenaktie A vorgeschlagen

Kosten-Optimierungs-Programm geplant, um Profitabilität zu verbessern Kennzahlen



Mio. CHF 2023 2022 in % in % k.W.1 Auftragseingang 794.0 1'009.5 (21.4) (15.9) Nettoumsatz 930.1 1'015.9 (8.4) (2.3) Auftragsbestand 252.9 413.0 (38.8) (33.4) Betriebsergebnis (EBIT) 54.4 48.1 13.0 - in % Nettoumsatz 5.8% 4.7% - Jahresergebnis 41.9 36.6 14.7 - Ergebnis je Namenaktie A in CHF 20.28 17.69 14.6 - Betrieblicher Free Cashflow 34.0 (40.6) - - RONOA2 in % 14.2% 15.1% - - Dividende je Namenaktie A in CHF 12.00 12.00 - - Durchschnittliche Vollzeitstellen 3,573 3’679 (2.9) - 1 zu konstanten Wechselkursen

2 Rendite auf den durchschnittlichen Nettoaktiven Zürich, 29. Februar 2024 – Bystronic hat im Geschäftsjahr 2023 die bewährte Strategie erfolgreich weiter umgesetzt: Die Gruppe lancierte neue Produktinnovationen, erzielte Wachstum im Servicegeschäft und realisierte die erste Smart-Factory gemeinsam mit einem grossen europäischen Kunden. In den USA erweiterte Bystronic die Palette lokal produzierter Systeme und in China wurde das Kompetenzzentrum für Automationslösungen weiter ausgebaut. Zudem setzte sich Bystronic ambitionierte Mittelfristziele im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und verpflichtete sich zur Reduktion von Emissionen in Einklang mit den Science Based Targets.



Alex Waser, CEO von Bystronic, sagt: «Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Mitarbeitenden konnten wir unseren Kunden trotz des herausfordernden Marktumfelds neue Produkte vorstellen, verstärkt Service-Dienstleistungen anbieten und neue digitale Lösungen aufzeigen. Auch wenn das makroökonomische Umfeld in 2024 anspruchsvoll bleibt, sind wir aufgrund unseres attraktiven Portfolios von Produkten und Dienstleistungen zuversichtlich, mittelfristig weiter zu wachsen».



Auftragseingang und Umsatz

Aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten agierten Kunden zurückhaltend. In den Regionen EMEA, APAC und China war der Auftragseingang rückläufig. Dank der starken Marktposition erzielte die Region Americas zu konstanten Wechselkursen ein Bestellvolumen auf Vorjahresniveau. Insgesamt belief sich der Auftragseingang auf CHF 794 Mio. (-16% zu konstanten Wechselkursen). Bystronic erzielte dank des hohen Auftragsbestands zu konstanten Wechselkursen einen Umsatz knapp auf der Höhe des Vorjahres. Die starke Aufwertung des Schweizer Frankens reduzierte den Umsatz um CHF 63 Mio., sodass der ausgewiesene Umsatz insgesamt um 8% auf CHF 930 Mio. sank.



Betriebsergebnis und Jahresergebnis

Bystronic steigerte das Betriebsergebnis (EBIT) um 13% auf CHF 54 Mio. Damit verbesserte sich die EBIT-Marge auf 5.8% (2022: 4.7%). Dies ist auf Preiserhöhungen, Effizienzgewinne sowie Sparmassnahmen bei operativen Kosten zurückzuführen. Diese kompensierten zudem Währungsverluste von mehreren Millionen auf Stufe Betriebsergebnis. Das Jahresergebnis belief sich auf CHF 42 Mio. (2022: CHF 37 Mio.).



Betrieblicher Free Cashflow und RONOA

Bystronic fokussierte darauf, das Net Working Capital überproportional zu reduzieren und verbesserte damit den betrieblichen Free Cashflow von CHF -41 Mio. im Vorjahr auf CHF 34 Mio. in 2023. Der RONOA bewegte sich mit 14.2% auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr (2022: 15.1%).



Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 17. April 2024 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 12.00 für die Namenaktie A und CHF 2.40 für die Namenaktie B. Insgesamt werden damit CHF 24.8 Mio. an Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet. Der Antrag widerspiegelt die solide Leistung im vergangenen Geschäftsjahr und liegt im Rahmen der Dividendenpolitik, bei welcher jeweils zwischen einem Drittel und der Hälfte des Ergebnisses ausgeschüttet werden - wobei die Liquiditätssituation und die zukünftigen Bedürfnisse der Gesellschaft in Betracht gezogen werden.



Ausblick

Für das Jahr 2024 geht Bystronic von einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld und einem Auftragseingang im Rahmen der letzten Quartale aus. Bystronic erwartet unter Berücksichtigung des starken Schweizer Frankens und dem gegenüber dem Vorjahr tieferen Auftragsbestand insgesamt einen rückläufigen Umsatz bei einer tieferen Profitabilität. Dabei rechnet die Gruppe mit einem schwachen Jahresbeginn und einer Verbesserung im Laufe des Jahres.



Bystronic plant ein umfassendes Kosten-Optimierungs-Programm. Insgesamt sollen in den nächsten zwei Jahren Einsparungen von rund CHF 50 Mio. erzielt werden. Einerseits senkt Bystronic in 2024 volumenbedingt die Kosten insbesondere durch Kapazitätsanpassungen beim Personalbestand mit einem Abbau von rund 110 Stellen. Andererseits zielt das Programm darauf ab, die strukturelle Kostenbasis nachhaltig zu reduzieren. Dazu verschlankt Bystronic die Organisationstrukturen, um für den nächsten wirtschaftlichen Aufschwung gut positioniert zu sein. Bystronic rechnet dadurch mit einer Reduktion von zusätzlichen rund 100 Stellen. Bystronic schätzt, dass Einmalkosten im Rahmen des Programms von rund CHF 10 Mio. das Geschäftsjahr 2024 belasten werden. Die geplanten Kosteneinsparungen sollten bereits in 2024 einen positiven Effekt zeigen.



Mit einer optimierten Kostenstruktur und auf Basis der bewährten Strategie sieht sich Bystronic solide für die Zukunft aufgestellt. Dank den intakten strukturellen Wachstumstreibern, den steigenden Umsätzen aus dem Service-Geschäft, dem integrierten Software-Angebot und einer starken Bilanz ist Bystronic zuversichtlich, profitabel zu wachsen.





Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz (Schweiz). Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin, Shanghai und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.



Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.



