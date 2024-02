EQS-News: MEDICLIN veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023

EQS-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

MEDICLIN veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023

MEDICLIN steigert seinen Konzernumsatz in 2023 um 3,6% auf 730,1 Mio. Euro

Konzernbetriebsergebnis von 12,7 Mio. Euro durch Einmaleffekt geringer als im Vorjahr (2022: 19,5 Mio. Euro)

Umsatzwachstum in allen Segmenten/Geschäftsfeldern

Auslastung in jedem Quartal über 80% Die MEDICLIN erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 730,1 Mio. Euro (Vorjahr: 704,7 Mio. Euro). Das Konzernbetriebsergebnis lag mit 12,7 Mio. Euro aufgrund eines Einmaleffektes 6,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (2022: 19,5 Mio. Euro). Der Einmaleffekt bezieht sich auf Abschreibungen von Geschäfts- oder Firmenwerten für drei Einrichtungen des Segments Akut, die das Ergebnis mit 33,1 Mio. Euro belastet haben.

Der Konzernumsatz lag mit einem Wachstum von 3,6% innerhalb der im Geschäftsbericht 2022 veröffentlichten Prognose. Das Konzernbetriebsergebnis in Höhe von öheI12,7 Mio. Euro befindet sich innerhalb der im Januar 2024 neu veröffentlichten Prognose von 10,0 bis 15,0 Mio. Euro, die aufgrund des Einmaleffektes aktualisiert wurde.

Tino Fritz, CFO von MEDICLIN kommentiert: „2023 war trotz allen Herausforderungen ein operativ erfolgreiches Geschäftsjahr. Wir haben in allen Quartalen eine Auslastung von mindestens 80% erzielt. Die Auslastung, also der entscheidende Faktor für unseren wirtschaftlichen Erfolg, normalisiert sich allmählich auf das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie.“ und ergänzt: „Das bedeutet, dass wir voller Zuversicht für die Geschäftsaussichten des Jahres 2024 sind.“

Entwicklung in den Segmenten und dem Geschäftsfeld Pflege

Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um 4,6% auf 451,2 Mio. Euro (2022: 431,2 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis fiel mit 52,7 Mio. Euro um 31,5 Mio. Euro höher aus als im Vorjahreszeitraum (2022: 21,2 Mio. Euro).



Im Segment Akut wurde ein Umsatz von 254,0 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von 0,5% entspricht (2022: 252,7 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis von -39,9 Mio. Euro wurde durch Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte für drei Einrichtungen mit einem negativen Einmaleffekt von 33,1 Mio. Euro belastet. Im Vorjahr betrug das Segmentergebnis -4,4 Mio. Euro.



Der Umsatz des dem Segment Sonstige Aktivitäten zugeordneten Geschäftsfelds Pflege stieg von 18,7 Mio. Euro im Vorjahr auf 21,3 Mio. Euro in 2023 an. Das Segmentbetriebsergebnis des Geschäftsfelds betrug 0,2 Mio. Euro in 2023 nach -1,0 Mio. Euro in 2022.

Mitarbeitende und Investitionen

Die Zahl der Mitarbeitenden (gerechnet in Vollzeitkräften), betrug im Berichtsjahr 2023 durchschnittlich 7.016 (Vorjahr: 7.025 Vollzeitkräfte). MEDICLIN investierte im Jahr 2023 mit Bruttoinvestitionen in Höhe von 38,8 Mio. Euro in die Zukunft des Konzerns (Vorjahr: 28,5 Mio. Euro). Kennzahlen - Vorjahresvergleich Konzern und Segmente in Millionen € 2023 2022 Konzern Umsatz 730,1 704,7 Materialaufwand 137,4 132,8 Personalaufwand 460,6 436,3 Abschreibungen 86,0 71,4 Sonstige betrieblichen Aufwendungen 70,0 62,3 Konzernbetriebsergebnis 12,7 19,5 Konzernergebnis -10,7 9,7 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 78,3 34,6 Ergebnis je Aktie in € (un-/verwässert) -0,23 0,20 Anzahl Mitarbeiter (in Vollzeitkräften im Jahresdurchschnitt) 7.016 7.025 Segmente Postakut Umsatz 451,2 431,2 Segmentbetriebsergebnis 52,7 21,2 Akut Umsatz 254,0 252,7 Segmentbetriebsergebnis -39,9 -4,4 Sonstige Aktivitäten und Überleitung Umsatz 24,9 20,8 davon Geschäftsfeld Pflege 21,3 18,7 Segmentbetriebsergebnis -0,1 2,7 (Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten.)

Der Geschäftsbericht 2023 ist ab dem 26. März 2024 unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.

Für weitere Informationen:



MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg



Investor Relations

Ender Gülcan

Tel.: 0781/488-326

Fax: 0781/488-184

ender.guelcan@mediclin.de





Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510) Zu MEDICLIN gehören 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.300 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patientinnen und Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

