Lufthansa: Turbulenzen bei der Airline! Vorstandsumbau und Tarifstreitigkeiten lassen die Aktie stark schwanken

Noch nie gab es in der Lufthansa-Gruppe eine so große Umstrukturierung: Vier der sechs Vorstände scheiden in den kommenden Monaten aus, die Geschäftsführung wird um eine Position verkleinert und ein neuer Finanzvorstand wird noch gesucht. Das mag nach einer großen Krise für Europas profitabelste Airline-Gruppe klingen, lässt sich aber letztlich durch wirtschaftliche Umstände und persönliche Entscheidungen erklären. Nach der Coronakrise geht es dem Konzern so gut wie schon lange nicht mehr. Hohe Ticketpreise und volle Flugzeuge sorgen für einen der höchsten Gewinne in der Unternehmensgeschichte. Belastend wirkt jedoch derzeit der Tarifkonflikt.