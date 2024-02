Tagesausblick für 01.03.: DAX – Rekordfahrt geht weiter. Nordex und SMA Solar mit deutlichen Aufschlägen

Die US-Inflationsrate sinkt. Die von der Fed favorisierte Kennzahl des Inflationsindex für die persönlichen Konsumausgaben lag im Januar bei 2,4 Prozent (Vormonat: 2,6 Prozent) und nähert sich damit der Zielmarke von 2 Prozent. Dies sorgte zumindest beim Nasdaq®-100 und dem S&P®-500 für einen freundlichen Handelsauftakt und beflügelte auch den DAX®. Einmal mehr markierte der deutsche Leitindex mit 17.742 Punkten ein neues Allzeithoch. Morgen stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China und Reden von US-Notenbänkern im Fokus.

Staatsanleihen reagierten mehrheitlich mit leichten Kursaufschlägen auf die Inflationsdaten aus den USA. In den USA könnte sich damit ein Trendwechsel bei den Renditen anbahnen. In Europa deutet sich aktuell eine Stabilisierung an. Indizien für einen Trendwechsel bei den Renditen nach unten gibt es noch nicht. Die Notierungen von Gold und Silber profitierten von der Entspannung an den Anleihemärkten. Eine Euphorie wurde jedoch nicht entfacht. Der Ölpreis schloss derweil stabil. Dre Preis für ein Barrel Brent Crude Oil kratzt weiterhin an der wichtigen Widerstandsmarke von 84,10 USD. Der Preis des CO2-Futures (Carbon-Futures), gemessen am ICE ECX EUA Future, büßte heute die gestrigen Gewinne wieder ein und fing sich erst bei 56 Euro. Die Widerstandsmarke bei 60 Euro bleibt damit bestehen. Der Strompreis gemessen am Phelix DE Base Year Future konnte sich im Bereich von 74 Cents stabilisieren. Oberhalb von 83 Cents pro MWh könnte sich ein nachhaltiger Trendwechsel andeuten.

Unternehmen im Fokus

Aixtron konnte bei Umsatz, Bruttoergebnis und Auftragsbestand 2023 deutlich zulegen und stellt eine Erhöhung der Dividende in Aussicht. Beim Ausblick blieb das Management jedoch hinter den Erwartungen vieler Marktteilnehmer zurück. Diese Botschaft gemeinsam mit den schlechten Nachrichten von ams Osram sorgten heute für einen drastischen Kurssturz bei der Aixtron-Aktie. Die Aktie von Beiersdorf kam unter Druck nachdem der Konzern nach dem Rekordjahr 2023 für das laufende Geschäftsjahr ein geringeres Wachstum erwartet. Gesundheitstitel wie Bayer, Fresenius und Merck schlossen schwächer. Covestro holte die gestrigen Kursverluste hingegen heute wieder auf und klopfte an die Widerstandsmarke bei EUR 50,40. Die geplante Dividendenerhöhung bei Freenet kam bei den Investoren gut an. Nordex verbuchte für 2023 erneut rote Zahlen. 2024 soll jedoch die Trendwende erfolgen sowie operativ die Gewinnzone erreicht und der Umsatz gesteigert werden. Die Aktie quittierte die Meldung mit einem kräftigen Kurssprung. Puma setzte mit Unterstützung positiver Analystenkommentare sowie dem Ausblick auf eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm den Erholungskurs fort. Siemens markierte ein neues Allzeithoch. Ein überraschend gutes Schlussquartal sorgte bei SMA Solar für ein gutes Ergebnis für das gesamte Geschäftsjahr 2023. Für 2024 zeigte sich das Management vorsichtig optimistisch. Die Aktie reagierte mit einem zweistellige Kurssprung. Stark gefragt waren weiterhin Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz und Porsche sowie Versicherungsriesen wie Allianz und Münchener Rück. SAP-Konkurrent Salesforce meldete gestern überraschend starke Geschäftszahlen. Dies stützte zu Handelsbeginn die Aktie von SAP.

Morgen werden unter anderem Daimler Truck, Kühne & Nagel und VW (vorläufige) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine: