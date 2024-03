Gold: Kaufsignal bald möglich

In dem seit nunmehr 2015 bestehenden Aufwärtstrend hat der Gold-Future sehr stark zugelegt, ist an der Barriere um 2.075 US-Dollar zuletzt mit einem Ausbruchsversuch gescheitert. Was folgte, war eine wochenlange Konsolidierung in 2024, die nun einer ersten Standprobe unterzogen wird. Eine Beendigung würde nämlich wieder frisches Kapital in das Edelmetall spülen und könnte zudem ein mittelfristiges Kaufsignal setzen. Aus technischer Sicht stünde dem nach einem Rücksetzer auf 1.810 US-Dollar im Oktober letzten Jahres nichts im Wege und würde das Chartbild sinnvoll komplettieren.

Kleinere Rücksetzer erlaubt

Kurzfristig dürfte der laufende Abwärtstrend für Rücksetzer sorgen, problemlos könnte es hierbei zurück auf den EMA 50 bei 2.033 US-Dollar und darunter in den Bereich von 2.016 US-Dollar talwärts gehen. Spätestens ab dem EMA 200 bei rund 2.008 US-Dollar sollte ein neuerlicher Ausbruchsversuch unternommen werden. Ein vorzeitiger Ausbruch mindestens über 2.055 US-Dollar würde dagegen sofort das größere Kaufsignal mit Zielen bei 2.088 und 2.146 US-Dollar aktivieren. Tiefer als 1.180 US-Dollar sollte es in einer längeren Konsolidierung aber nicht mehr gehen, dies würde nämlich ein mittel- bis langfristig bärisches Szenario heraufbeschwören.