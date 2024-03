WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. März 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 15. März 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Gurit, Jahreszahlen 07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen 07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 9.00 h Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Sixt, Call zu den Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 1/24 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q4/23 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 2/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 2/24 10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 3/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des BHB (Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten), Köln 11:00 DEU: GDL-Pk nach dem erneuten Scheitern der Bahn-Tarifverhandlungen 11:00 DEU: Pk Vorstellung 1. Frühjahrsgutachten Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) 12:30 DEU: Online-Veranstaltung «Klamme Kassen, knappe Mittel - Wie ist der grüne Transformationsprozess dennoch zu beschleunigen?» des Deutsche Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und der Europäische Investitionsbank (EIB) + Vorstellung des aktuellen Investitionsberichts der EIB DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin Partnerland ist Oman. 10.00 Eröffnungs-Pk Reiseverband DRV und Oman 18.00 Eröffnungsveranstaltung 10:30 DEU: Pk der neuen LBS Landesbausparkasse Süd (auch online), Stuttgart 11:00 DEU: Pk Vorstellung 1. Frühjahrsgutachten Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Frankfurt/M. DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht Schule sowie Mercedes-Werke und Vakuumtechnik-Unternehmen J. Schmalz + 10.00 Sindelfingen: Der Bundeskanzler besucht anlässlich des EU-Projekttages an Schulen die Gottlieb-Daimler-Schule 1 + 11.40 Sindelfingen: Besuch Mercedes-Werk Besuch der Betriebsversammlung, Besichtigung der Produktion und neuer Modelle + 15.00 Pressestatement + 1.600 Glatten: Besuch Vakuumtechnik-Unternehmen J. Schmalz BEL: Europäische Konferenz der Ministerinnen und Minister für Wohnungsbau u.a. zu Vorschlägen zur Verbesserung des Zugangs zu bezahlbarem und menschenwürdigem Wohnraum und Förderung des Zugangs von Organisationen des sozialen Wohnungsbaus zu langfristigen EU-Finanzierungen AUT: Gouverneursrat der IAEA beginnt Frühjahrstagung Das Leitungsgremium der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) berät unter anderem über die Lage im Iran und in der Ukraine BEL: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister und -Ministerinnen - 1. Tag u.a. mit EU-Justizkommissar Didier Reynders und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson + 17.50 Pk mit EU-Innenkommissarin Johansson BEL: Treffen der EU-Energieministerinnen und -minister u.a. voraussichtlich zu Versorgungssicherheit und Vorbereitung auf den nächsten Winter 2024-2025, zur Flexibilität als wichtiges Instrument für die Energiewende, koordinierte Maßnahmen zur Reduzierung der Gasnachfrage + 17.00 Pk mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson CHN: Vor dem Volkskongress: Wie geht es mit Chinas Wirtschaft weiter? Am 5. März beginnt in Peking das für China wichtigste politische Treffen des Jahres. ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen 08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 08:00 GBR: Travis Perkins, Jahreszahlen 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung 11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pressekonferenz 12:30 USA: Target, Q4-Zahlen 14:00 USA: Nasdaq, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio, 02/24 01:30 JPN: Jibun Bank Einkaufsmanagerindex Dienste 02/24 02:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienste 02/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 01/24 09:15 SPA: PMI Dienste 02/24 09:45 ITA: PMI Dienste 02/24 09:50 FRA: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q4/23 (detailliert) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/24 15:45 USA: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang 01/24 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 02/24 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pressestatement zum Rentenpaket II mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes DEU: Hamburg Games Conference zur Games-Wirtschaft mit Business-Fokus zum Thema «Invest in Games» (bis 06.03.) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 9.00 h Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 08:00 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen 17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 01/24 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/24 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 01/24 16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk ifo-Konjunktur-Prognose Frühjahr 2024 mit ifo-Präsident Prof. Dr. Clemens Fuest und ifo-Konjunkturchef Prof. Dr. Timo Wollmershäuser, Berlin 10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-Pk 10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Jahres-Pk 12:00 DEU: BGH urteilt zu Hotelkosten bei Beherbergungsverbot im Rahmen der Corona-Pandemie, Karlsruhe ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (11.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Telefonkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 Pressekonferenz) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1 Media SE, Jahreszahlen (detailliert) (11.30 h Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen 11:00 DEU: GLS Bank, Jahreszahlen 17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novo Nordisk, Capital Markets Day INT: Broadcom, Q1-Zahlen ITA: Prada, Jahreszahlen ITA: TIM Group, Capital Market Day USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco, Arbeitslosenzahlen 2/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/24 09:00 CHE: SNB Devisenreserven 2/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 01/24 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung + 14.45 Pk 14:30 USA: Handelsbilanz 01/24 14:30 USA: Produktivität Q4/23 (detailliert) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 21:00 USA: Konsumentenkredite 01/24 CHN: Handelsbilanz 02/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten 09:00 DEU: Digitale Pk «DIW-Konjunkturprognose Frühjahr 2024» u.a. mit DIW-Präsident Marcel Fratzscher DEU: «data unplugged» - Netzwerktreffen zu Künstlicher Intelligenz u.a. mit Vortrag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 TWN: TSMC, Umsatz 02/24 07:00 CHE: Mikron, Jahreszaheln 08:00 GBR: Entain, Jahreszahlen 10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung 22:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 01/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/24 10:00 ITA: Erzeugerpreise 01/24 08:00 DEU: Industrieproduktion 01/24 11:00 EUR: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 Der Bundesgerichtshof entscheidet zur Gültigkeit von während Corona gefassten Beschlüssen einer Eigentümergemeinschaft HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 17:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung DEU: Alstria Office REIT, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/23 (detailliert) 08:00 CHE: SNB, Zinsentscheid 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 2/24 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Euro-Gruppe ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk, 16.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen und Investorenkonferenz 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Encavis, 8th SMC Impact Investment Day, München TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/24 13:30 USA: Realeinkommen 2/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DNK: Lego Jahreszahlen, Billund 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Reeder (VDR), Hamburg 10:00 DEU: Hybride Pk Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) Frühjahrsmonitor, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahrespressegespräch 2024 der NRW.Bank (auch online), Düsseldorf 13:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Lufthansa Technik AG, Hamburg 13:00 DEU: Wirtschaftskonferenz des Wirtschaftsforums der SPD - Wachstumsmotor Transformation: Standortpolitik in Deutschland, Europa und der Welt u.a. mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil und Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, BErlin BEL: Treffen der EU-Finanzministerinnen und Finanzminister, Brüssel USA: Biden empfängt Polens Präsident Duda und Ministerpräsident Tusk im Weißen Haus, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/24 07:00 DEU: Grand City Properties, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:00 CHE: Sandoz, Jahreszaheln (9.30 h Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen 08:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (10.15 h Bilanz-Pk) 09:00 DEU: Volkswagen AG, Jahres-Pk, Berlin 22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/24 08:00 GBR: BIP 1/24 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q4/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 1/24 SONSTIGE TERMINE DEU: 21. Deutscher Insolvenzrechtstag des Deutschen Anwaltsvereins, Berlin 08:30 DEU: «Zukunftstag Mittelstand» - Fünf Minister stellen sich 5.000 Unternehmern mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Berlin 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München 10:00 DEU: Online-Pk des Verbands ZIV, Die Fahrradindustrie zu Marktdaten 2023, Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 DEU: K+S, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahen (detailliert) 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen 07:30 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht 08:00 LUX: RTL Group, Jahreszahlen 08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen 10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk 22:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: DWS, Geschäftsbericht DEU: Munich Re, Geschäftsbericht DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht DEU: Bilfinger, Geschäftsbericht ITA: Eni, Vorstellung Strategieplan 2024-2027 TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/24 13:30 USA: Erzeugerpreise 2/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 USA: Lagerbestände 1/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group AG, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz 09:30 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Nord/LB, Bilanz-Pk, Hannover 10:00 DEU: VCI legt Bericht zum vierten Quartal und Jahreszahlen 2023 vor 11:00 DEU: Volkswagen AG, Auslieferungen 2/24 12:00 ESP: BBVA, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 1/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/23 10:00 ITA: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/24 14:00 POL: Handelsbilanz 1/24 13:30 USA: Empire State Index 3/24 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/24 14:15 USA: Industrieproduktion 2/24 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/24 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/24 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Spanien SONSTIGE TERMINE DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz Pk zum Geschäftsjahr 2023, Mainz DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. RUS: Beginn der Präsidentenwahl in Russland - Kremlchef Putin will bis Sonntag (17.3.) zum 5. Mal zum Staatsoberhaupt gewählt werden, Moskau HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------

