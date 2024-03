ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für K+S auf 19 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 22 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Düngerpreise im zweiten Halbjahr 2023 hätten entgegen seiner Erwartungen nicht von der deutlichen Nachfrageerholung profitiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie könnten zwar die Talsohle erreicht haben. Doch seine Erwartung einer deutlichen Erholung habe nachgelassen. Daher senkte Udeshi vor den Mitte März anstehenden Quartalszahlen seine operativen Ergebnis- (Ebitda) sowie Cashflow-Schätzungen für 2024/25 deutlich. Die Bewertung spiegele das aber schon wider./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------