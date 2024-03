Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zollt jüngstem Rekordlauf Tribut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger bleiben auch am Dienstag vorsichtig. Nach der Rekordrally in der vergangenen Woche bröckeln die Gewinne am deutschen Aktienmarkt aktuell etwas ab. Die Marktteilnehmer halten sich zurück, nachdem auch die Börsen in den USA tags zuvor ihrem starken Lauf Tribut zollten und die asiatischen Aktienmärkte derzeit nun ebenfalls überwiegend nachgaben.

Der Dax, der am Freitag mit einer Bestmarke von etwas über 17 800 Punkten geglänzt und seinen bisherigen Jahresgewinn auf gut sechs Prozent ausgedehnt hatte, gab im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 17 679,63 Zähler nach. Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen, sank ebenfalls um 0,21 Prozent und fiel damit auf 25 931,98 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor gleichfalls 0,21 Prozent und zwar auf 4902,49 Punkte.

"Das übergeordnete Bild bleibt konstruktiv", heißt es seitens der Experten der Helaba zum Dax. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners spricht von einer schwindenden Kaufbereitschaft, sieht aber ebenfalls keine Gewinnmitnahmen "im größeren Stil" oder verstärkte Absicherungsaktivitäten. Im Fokus steht ihm zufolge bereits der Sitzungstermin der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Enttäuscht könnten Anleger zudem vom chinesischen Wachstumsziel von 5 Prozent für dieses Jahr sein, das damit lediglich im Bereich des Vorjahres liege.

In den Vereinigten Staaten steht an diesem Handelstag außerdem noch der "Super Tuesday" im Präsidentschaftswahlkampf an, also parteiinterne Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten der USA, was für eine abwartende Haltung an den Börsen sorgen dürfte./ck/stk