Dow: Kaufsignal zum Greifen nah

Zwischen 47,26 und grob 56,49 US-Dollar hat sich bei Dow das Kursgeschehen seit April letzten Jahres abgespielt, nun versuchen Bullen die Aktie über die obere Barriere voranzutreiben und dadurch eine große Bodenbildungsphase abzuschließen. Im Erfolgsfall könnten dann rasch wieder die Vorjahreshochs in den Vordergrund rücken, aus technischer Sicht ergibt sich durch die Tiefstände aus 2022 sogar Aufwärtspotenzial über die Vorjahreshochs und damit eine zweite große Kaufwelle auszubilden.

Bullen strecken Fühler aus

Um konsistente Signale bei Dow zu erhalten, muss zwingend ein Wochenschlusskurs oberhalb der Barriere zwischen 56,49 und 57,74 US-Dollar gelingen. Nur in diesem Fall könnte Aufwärtspotenzial an die Hochs aus 2023 bei 60,88 US-Dollar generiert werden, eine vollständige Ausarbeitung der zweiten Kaufwelle könnte sogar Aufwärtspotenzial an 65,57 US-Dollar liefern. Entsprechend würde sich dieser Fall für den Aufbau von längerfristigen Long-Positionen anbieten. Gerät das Papier jedoch erneut unter Druck und fällt mindestens unter 52,00 US-Dollar zurück, müssten Investoren Abschläge auf die Oktobertiefs aus 2023 bei 47,26 US-Dollar verkraften.