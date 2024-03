EQS-News: beaconmind Gruppe hat in der Semperoper Dresden, eines der größten Opernhäuser Deutschlands, neue Projektionstechnik für die Bühne geliefert und installiert

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconmind Gruppe hat in der Semperoper Dresden, eines der größten Opernhäuser Deutschlands, neue Projektionstechnik für die Bühne geliefert und installiert



Kundenprojekt ist für beaconsmind Gruppe mit einem Umsatzvolumen von 200 TSD. EUR verbunden Zürich, Schweiz – 5. März 2024 – Die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytics, hat durch ihre Tochtergesellschaft KADSOFT in der Semperoper Dresden eine neue Ära der Bühnentechnologie eingeläutet. Ein Schlüsselelement dieser technologischen Innovation ist die lampenfreie Laserprojektion mit einem hermetisch abgedichteten optischen Block und einem filterlosen Design, das bis zu 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Darüber hinaus sorgt eine Redundanzschaltung dafür, dass im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls einer Diode der Verlust an Helligkeit oder Farbgleichmäßigkeit minimiert wird. Durch den Einsatz der Projektionstechnik wird es ermöglicht, mehr Bühnenfläche als je zuvor auszuleuchten und gleichzeitig den Bedarf an physischem Kulissenbau zu reduzieren. Der Vertragsabschluss hat für die beaconsmind Gruppe ein Gesamtumsatzvolumen von rund 200 TSD. Euro. Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind: «beaconmsind Gruppe hat mit dieser Installation nicht nur die technischen Möglichkeiten der Semperoper Dresden zu erweitern, sondern auch das Publikum auf eine Weise einzubeziehen, die bisher nicht möglich war. Wir sehen auch in weiteren Bereichen wie Wohnen, Retail oder Gastronomie erhebliche Umsatzpotenziale und Anküpfungspunkte für den Einsatz von Lösungen aus dem Portfolio der beaconsmind Gruppe.» Über die beaconsmind Gruppe Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com. Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

