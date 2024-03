EQS-News: Dr. Alexander Sagel wird Vorstandsmitglied der RENK Group AG

EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Personalie

RENK erweitert Vorstand Der Aufsichtsrat der RENK Group AG hat Dr. Alexander Sagel zum dritten Vorstandsmitglied des Unternehmens berufen. Augsburg - 05. März 2024. Der Aufsichtsrat der RENK Group AG hat den promovierten Ingenieur Dr. Alexander Sagel mit Wirkung zum 1. April 2024 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Dr. Sagel übernimmt die operative Steuerung der Segmente Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) sowie Slide Bearings (SB). In dieser Funktion werden zudem die Bereiche Operations und Technologie an ihn berichten. Dr. Alexander Sagel hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Führungsfunktionen im Rheinmetall-Konzern inne. Nach ersten Stationen im Automobilgeschäft des Konzerns übernahm er die Leitung der Division Waffe & Munition, bevor er zuletzt als Leiter der Division Electronic Solutions fungierte. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Alexander Sagel einen so erfahrenen Experten gewinnen konnten“, so Claus von Hermann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der RENK Group AG. „Aufgrund seiner Erfahrung in der Verteidigungsindustrie ist Herr Dr. Sagel eine hervorragende Ergänzung des Vorstandsteams um Susanne Wiegand.“ „RENK ist ein global führendes Systemhaus einsatzkritischer und hoch performanter Antriebssysteme. Ich freue mich, das RENK-Team auf dem weiteren Wachstumspfad zu verstärken“, so Dr. Alexander Sagel. Über RENK Group Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von mehr als 900 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com





