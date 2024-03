EQS-News: Shelly Group investiert weiter in Wachstum und bezieht neues Bürogebäude

EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Sonstiges

Shelly Group investiert weiter in Wachstum und bezieht neues Bürogebäude



05.03.2024 / 19:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Shelly Group investiert weiter in Wachstum und bezieht neues Bürogebäude



Sofia / München, 05. März 2024 – Shelly Group AD (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat heute im Rahmen seiner Wachstumspläne einen 10-Jahres-Mietvertrag für ein neues Gebäude mit Arbeitsplätzen für bis zu 250 Mitarbeiter unterzeichnet. Das moderne Bürogebäude ist verkehrsgünstig in der bulgarischen Hauptstadt gelegen und wird den Mitarbeitern der Shelly Group ein flexibleres und nachhaltigeres Arbeitsumfeld bieten. Der Umzug der rund 140 Mitarbeiter soll bis spätestens Ende September des laufenden Jahres erfolgen. Gleichzeitig befindet sich Shelly bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Interessenten für den Verkauf des bisherigen Firmengebäudes.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group, erklärt: „Mit dem Umzug in unsere neue Unternehmenszentrale schaffen wir für unsere Mitarbeiter ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld in zentraler Lage. Damit stärken wir unsere Verbindung mit Sofia und ziehen gleichzeitig neue Talente an. Die neuen Räumlichkeiten orientieren sich am „New Work“-Arbeitskonzept und berücksichtigen die flexiblen Arbeitsweisen seit der Pandemie. Damit schaffen wir eine moderne Unternehmenszentrale mit mehr Flächen für teamübergreifenden Austausch und Projekte und gleichzeitig mehr ausgewiesenen Räumen für fokussiertes Arbeiten. Unsere Mitarbeiter bilden den Kern unseres Erfolgs. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und dazu gehört natürlich auch ein hervorragendes Arbeitsumfeld. Ich freue mich auf die spannenden neuen Lösungen und Produkte, die wir in diesem Umfeld für unsere Kunden entwickeln werden.“



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, ergänzt: „Unser neuer Firmensitz entspricht voll und ganz dem „Value-for-Money“-Ansatz von Shelly. Mit dem geplanten Verkauf unseres bisherigen Bürogebäudes setzen wir gebundenes Kapital für zusätzliche Investitionen frei. Gleichzeitig bietet uns der zehnjährige Mietvertrag für ein neues und in vielerlei Hinsicht effizienteres Gebäude durch die vereinbarten Kündigungsfristen ein sehr ausgewogenes Verhältnis von Stabilität und Flexibilität. Nach derzeitiger Planung bieten uns die neuen Büroflächen bis mindestens 2027 ausreichend Kapazitäten für die geplanten Personalaufstockungen im Rahmen des künftigen Unternehmenswachstums. Mit dem hervorragend ausgestatteten neuen Gebäude stärken wir unsere Positionierung als attraktiver Arbeitgeber und überzeugen junge Menschen, ihre berufliche Zukunft langfristig bei Shelly zu sehen.“



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de