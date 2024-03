ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Analyst Christoph Greulich bezeichnete den Ausblick des Online-Brokers als konservativ. Es gebe folglich reichlich Spielraum für positive Überraschungen. Marktdaten vom Februar untermauerten den zuletzt positiven Trend, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------