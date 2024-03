EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: 12. März 2024 – Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von knapp EUR 8 Mio. vollständig platziert

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

pferdewetten.de AG: 12. März 2024 – Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von knapp EUR 8 Mio. vollständig platziert



12.03.2024 / 12:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR 12. März 2024 – Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von knapp EUR 8 Mio. vollständig platziert Düsseldorf, 12. März 2024 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (WKN: A2YN77, ISIN: DE 000A2YN777 und DE000A30V8X3) hat heute das Volumen der am 25. Januar 2024 von ihm mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossenen Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021 festgelegt. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 4.836.418,00 um EUR 761.904,00 auf EUR 5.598.322,00 durch Ausgabe von 761.904 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem jeweiligen rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 erhöht werden. Der Gesamtausgabebetrag der Kapitalerhöhung beläuft sich demzufolge auf EUR 761.904,00. Der Brutto-Emissionserlös beträgt EUR 7.999.992,00. Aufgrund des großen Interesses der Aktionäre wurde das Bezugsangebot überzeichnet. Alle Aktionäre, die Bezüge angemeldet haben, erhalten die bezogenen Aktien. 356.837 Aktien wurden von bestehenden Aktionären mit Bezugsrechten nach Ausübung entsprechender Bezugsrechte gezeichnet. Demzufolge konnten von den im Rahmen des Überbezugs angemeldeten 536.789 Aktien 405.067 Aktien zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt verhältnismäßig in ganzen Aktien auf Basis der auf Depotebene von den Depotbanken aufgegebenen Nachfrage bei einer Zuteilungsquote von rund 75%. Der Abnahmeverpflichtungen bzw. Ordererteilung im Rahmen einer Privatplatzierung bedurfte es daher nicht mehr. Mitteilende Personen: Pierre Hofer, Vorstand

Mark Schiedel, Vorstand Kontakt: pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.de AG



Ende der Insiderinformation

12.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com