SAF-Holland will höhere Dividende zahlen - Vorsichtig für 2024

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland will die Dividende stärker anheben als erwartet. Die Aktionäre sollen 85 Cent je Aktie als direkte Gewinnbeteiligung erhalten, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach bei der Vorlage detaillierter Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. Damit soll die Dividende um 25 Cent steigen. Von Bloomberg befragte Experten hatten lediglich mit 78 Cent Dividende gerechnet. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen vorsichtig. Das Unternehmen hatte Mitte Februar bereits vorläufige Zahlen für 2023 verkündet.

Insgesamt geht der Nutzfahrzeugzulieferer 2024 von einem Umsatzrückgang von fünf Prozent auf zwei Milliarden Euro aus. Im vergangenen Jahr legte der Erlös - wie bereits bekannt - vor allem dank einer Übernahme um rund 35 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) schnellte um 62 Prozent auf 202 Millionen Euro nach oben. Die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern lag bei 9,6 Prozent, nachdem im Vorjahr 8,0 Prozent zu Buche gestanden hatten. Im laufenden Jahr rechnet SAF bei dieser Profitabilitätskennziffer mit einem Wert von zwischen 9,0 bis 9,5 Prozent./mne/men