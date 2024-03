EQS-Adhoc: PNE AG: Vorstandsvorsitzender Herr Markus Lesser beabsichtigt Niederlegung des Vorstands-amts zum Ende Juli 2024

EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Personalie

PNE AG: Vorstandsvorsitzender Herr Markus Lesser beabsichtigt Niederlegung des Vorstands-amts zum Ende Juli 2024



15.03.2024 / 09:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorstandsvorsitzender Herr Markus Lesser beabsichtigt Niederlegung des Vorstandsamts zum Ende Juli 2024 Hamburg, 15.03.2024 – Der Vorstandsvorsitzende des PNE AG, Herr Markus Lesser, hat den Aufsichtsrat heute von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt, sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der PNE AG mit Wirkung zum Ende Juli 2024 aus persönlichen Gründen niederlegen zu wollen. Es ist beabsichtigt, dem Wunsch von Herrn Lesser zu entsprechen und mit Herrn Lesser in Gespräche über eine vorzeitige Beendigung seines Vorstandsvertrags einzutreten. Parallel wird sich der Aufsichtsrat um einen geeigneten Nachfolgekandidaten für das Amt des Vorstandsvorsitzenden bemühen. Kontakt: Kontakte für Rückfragen



PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49(0) 47 21 – 7 18 - 453

E-mail: alexander.lennemann@pne-ag.com



PNE AG

Leiter Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49(0) 40 - 879 33 114

