PNE - Kleiner Boden, großer (Doppel-)boden?

Seit Dezember 2022 fristet die PNE-Aktie ein Schattendasein an der Börse. In dieser Zeit musste der Titel einen Kursrückgang von 24,10 EUR bis in der Spitze auf unter 12 EUR hinnehmen. Aktuell ist das Papier aber wieder einen charttechnischen Blick wert, denn die Tiefpunkte bei 12,16/11,66 EUR bilden einen potenziellen Doppelboden. Die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 13,01 EUR) sowie der Spurt über die fallende Nackenlinie der unteren Umkehr (akt. bei 13,73 EUR) unterstreichen die aktuellen Trendwendeambitionen (siehe Chart). In die gleiche Kerbe schlagen derzeit diverse Indikatoren. So weisen RSI und MACD positive Divergenzen aus. Im Verlauf des Oszillators liegt als möglicher Vorbote sogar bereits eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Aus der Höhe der Trendwendeformation ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 2 EUR, welches sehr gut mit den horizontalen Barrieren bei 16 EUR harmoniert. Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite ist dagegen die o. g. Glättungslinie prädestiniert. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

PNE (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PNE

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

