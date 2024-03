Werbung von

DAX: Tägliche Prognose vom 18.03.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 18.03.2024, 09:28 Uhr XTB ·Uhr Jens Chrzanowski

Der DAX ist Freitagmorgen bei 18.190 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX dreht bereits vorbörslich auf. Es ging in dynamischen Impulsen aufwärts. Bis zum Mittag konnte sich der Index an und über die 18.300 Punkte schieben und erneut ein neues ATH formatieren.

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40 Übergeordnete Tendenz Der DAX ist Freitagmorgen bei 18.190 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX dreht bereits vorbörslich auf. Es ging in dynamischen Impulsen aufwärts. Bis zum Mittag konnte sich der Index an und über die 18.300 Punkte schieben und erneut ein neues ATH formatieren. Die gesamte Bewegung wurde im weiteren Handelsverlauf aber wieder abverkauft. Am Abend notierte der DAX wieder im Bereich der 18.250 Punkte Marke. Nachbörslich zogen die Notierungen moderat an. Der DAX ging bei 18.271 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel. Heute Morgen ist der DAX bei 18.282 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 92 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung Freitagmorgen und 11 Punkte über dem Tages- Wochenschluss Freitagabend. Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Der DAX hat in der letzten Handelswoche seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen können. Die Aufwärtsdynamik ist aktuell ungebrochen. Die Rücksetzer, die sich in den letzten Handelstagen eingestellt haben, hatten alle einen moderaten Charakter. An der Interpretation des Tagescharts hat sich nichts geändert. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 17.728 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen zu immer neuen Hochs bilden...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

Aktueller Kurs Perf. akt.

Perf. 1 Jahr Chart

1 Jahr DAX – – DAX (Kursindex) – –

Neueste exklusive Artikel