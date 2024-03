EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 18. März 2024 - Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2024

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.03.2024 / 13:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Infineon Technologies AG: Neubiberg, 18. März 2024 Aktienrückkaufprogramm 2024 – Woche 4 vom 18. März bis 22. März 2024 / 4. Zwischenmeldung – Abschluss des Aktienrückkaufprogramms Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr 2016/1052 Am 18. März 2024 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 1.033.710 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2024 erworben, das am 26. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgte im Auftrag von Infineon durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Aktienrückkaufprogramm 2024 Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 18. März 2024 1.033.710 32,0423 Xetra Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/infineon-share/#share-buyback-program-2024 Insgesamt wurden während des Aktienrückkaufs vom 26. Februar 2024 bis einschließlich 18. März 2024 wie geplant 7 Millionen Aktien erworben. Das Aktienrückkaufprogramm 2024 endete daher am 18. März 2024. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 232.872.668 Euro, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 33,27 Euro. Infineon Technologies AG Der Vorstand

