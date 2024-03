EQS-News: Ad Hoc Mitteilung vom 19.03.2024 gemäss Ziffer 16 Kotierungsreglement BX Swiss

EQS-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Ad Hoc Mitteilung vom 19.03.2024 gemäss Ziffer 16 Kotierungsreglement BX Swiss



19.03.2024 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ergänzung zur Ad Hoc Mitteilung vom 15. März 2024 und der Veröffentlichung des Jahresberichtes für das Geschäftsjahr 2022 der ESGTI AG



Hünenberg, 19.03.2024 – Die ESGTI AG (Ticker: ESGTI) hat am 15. März 2024 mit Verspätung den geprüften Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022 publiziert. Dieser ist unter www.esgti.com online abrufbar.



In ihrem Revisionsbericht ist die Revisionsstelle zum Schluss gekommen, dass die Gesellschaft derzeit kein going cocern ist, da die Gesellschaft derzeit in Liquiditätsschwierigkeiten steckt und für die Revisionsstelle nicht ausreichend aufzeigen konnte, wie sie diese Liquiditätsschwierigkeiten in absehbarer Zeit lösen kann. Entsprechend ist die Revisionsstelle weiter der Ansicht, dass der Jahresabschluss auf der Basis von Liquidationswerten erstellt werden muss, was zu einer tieferen Bewertung der Aktiven führt. Dies wiederum kann zu einer Überschuldungssituation gemäss Art. 725b OR führen. Der Verwaltungsrat der ESGTI AG teilt diese Auffassung der Revisionsstelle nicht.





Kontakt

Andreas R. Bihrer, Präsident des Verwaltungsrates

E-Mail: investors@esgti.com, Tel.: + 41 44 366 40 31

_______________________________

Über ESGTI AG

ESGTI ist eine börsennotierte Schweizer Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Agribusiness und Agritech, Infrastruktur, grüne und alternative Energien sowie Umwelttechnologien tätig ist. Die Aktien von ESGTI sind an der BX Swiss notiert.

