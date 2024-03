Microsoft holt sich einen der bekanntesten KI-Experten

REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft verstärkt den Fokus auf Künstliche Intelligenz mit der Verpflichtung eines der renommiertesten Experten in dem Bereich. Mustafa Suleyman gibt den Chefposten beim KI-Start-up Inflection AI auf und übernimmt die Führung eines neuen Microsoft-Bereichs, wie der Software-Konzern am Dienstag mitteilte. Unter dem Dach von Microsoft AI sollen die auf Verbraucher ausgerichteten KI-Produkte gebündelt werden. Dazu gehören die Copilot-Assistenten sowie Funktionen mit Künstlicher Intelligenz in Microsofts Suchmaschine Bing und dem Browser Edge.

Suleyman war einer der Mitgründer des KI-Pioniers DeepMind, der 2014 von Google gekauft wurde. Er verließ den Internet-Konzern 2022 und war ein Gründer des Start-ups Inflection AI, das den Chatbot Pi entwickelte. Ein weiterer Mitgründer, Karén Simonyan, geht ebenfalls zu Microsoft AI und wird dort Chefwissenschaftler. Inflection AI will sich unterdessen künftig darauf fokussieren, KI-Chatbots für Unternehmen zu entwickeln./so/DP/men