DAX-FLASH: Kaum verändert vor US-Zinsentscheidung am Abend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 17 969 Punkte. Damit bleibt er in Sichtweite der Marke von 18 000 Punkten, an der er sich zuletzt festgebissen hatte. Knapp darüber liegt bei 18 039 Punkten sein Rekordhoch.

Die "Woche der Notenbanken" findet am Abend in den USA ihre Fortsetzung. Dabei wird die Fed ihre Leitzinsen zwar voraussichtlich noch nicht verändern. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden./ag/zb