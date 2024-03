Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Personalie

Dejan Arbutina neues Mitglied der Geschäftsleitung



20.03.2024 / 08:00 CET/CEST



Glarus, 20. März 2024 – Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank ernennt Dejan Arbutina zum neuen Bereichsleiter bitubi und zum Mitglied der Geschäftsleitung. Er übernimmt die Funktion per 1. April 2024. Dejan Arbutina ist bereits seit 2011 bei der Glarner Kantonalbank tätig. Seit seinem Eintritt hat er das Geschäft mit professionellen Vermittlern aus dem Finanzierungs- und Anlagebereich erfolgreich auf- und ausgebaut. Mit seinem Funktionsantritt per 1. April 2024 übernimmt er die Leitung des für die Glarner Kantonalbank strategisch wichtigen Wachstumsbereichs bitubi und nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung. bitubi erbringt Dienstleistungen für Dritte in den Bereichen Aufbau von Hypothekarportfolios, Verwaltung von Hypotheken sowie Lizenzierung von Software. Dejan Arbutina ist gelernter Bankkaufmann mit beinahe 30 Jahren Berufserfahrung, verfügt über einen Master in Banking & Finance mit Vertiefung Bankmanagement und hat diverse Führungsseminare abgeschlossen. Zu seinen beruflichen Stationen zählen renommierte Privatbanken, Kantonalbanken wie auch die Credit Suisse. Dejan Arbutina ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Reichenburg. Der Verwaltungsrat freut sich, die entstandene Vakanz in der Geschäftsleitung mit einer internen, regional verankerten und unternehmerischen Persönlichkeit besetzen zu können. Dejan Arbutina ergänzt die Kompetenzen in der Geschäftsleitung optimal. Der Verwaltungsrat wünscht ihm in der neuen Funktion viel Erfolg.

Ende der Medienmitteilungen