EQS-Adhoc: GESCO SE veröffentlicht Dividendenvorschlag

GESCO SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende

GESCO SE veröffentlicht Dividendenvorschlag



20.03.2024 / 15:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Konzernumsatz und -ergebnis trifft Prognose

Dividendenvorschlag der Verwaltung von 0,40 € Die Tochtergesellschaften der im Prime Standard notierten GESCO SE haben sich nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023 in einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld operativ gut entwickelt. Die im November 2023 aktualisierte Prognose wurde mit einem Konzernumsatz von 560,7 Mio. € (Prognose: 555 – 575 Mio. €; 2022: 582,3 Mio. €) und einem Konzernergebnis von 20,9 Mio. € (Prognose: 19,5 – 21,5 Mio. €; 2022: 33,8 Mio. €) getroffen. Im Konzernergebnis 2023 sind nicht-zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von 5,1 Mio. € auf die Tochtergesellschaften AstroPlast und Franz Funke enthalten, die durch die schwiergie konjunkturelle Lage in der Bauindustrie belastet sind. Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,93 € (2022: 3,12 €). Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der kommenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,40 € pro dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Die Hauptversammlung wird wie im Vorjahr in Präsenz im SANAA-Gebäude auf dem Weltkulturerbe der Zeche Zollverein in Essen am 29. Mai 2024 stattfinden. Der Geschäftsbericht 2023 mit den endgültigen Zahlen wird am 11. April 2024 um 7:30 Uhr MEZ auf der Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte veröffentlicht. Am selben Tag um 11:00 Uhr findet eine auf der GESCO-Webseite live übertragene Bilanzpressekonferenz statt, auf der der Vorstand das letzte Geschäftsjahr Revue passieren lässt und den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr erläutert. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de



Ende der Insiderinformation

20.03.2024 CET/CEST

Medienarchiv unter https://eqs-news.com