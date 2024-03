Kreise: US-Justizministerium dürfte Apple wegen Kartellrechtsverstößen verklagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium dürfte laut Insidern noch in dieser Woche Klage gegen den iPhone-Konzern Apple wegen angeblicher Kartellverstöße einreichen. Die Behörde wirft dem Unternehmen vor, Konkurrenten daran hindern, auf Hardware- und Softwarefunktionen des iPhone zuzugreifen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Die Klage könne schon am Donnerstag eingereicht werden. Weder Apple noch das US-Justizministerium hätten zeitnah auf Anfragen dazu reagiert. Die Klage würde den Antikartell-Kampf der US-Regierung von Präsident Joe Biden gegen Tech-Riesen weiter verschärfen. Der Apple-Aktienkurs geriet am Mittwoch im nachbörslichen Handel etwas unter Druck./mis