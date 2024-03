Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.03.2024 Kursziel: 260,00 EUR (zuvor: 240,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Aufgeschoben ist nicht aufgehoben - Sto muss Mittelfristziel wie erwartet verschieben und legt neue Prognose für 2025 vor Sto hat gestern eine Anpassung der Mittelfristprognose für 2025 bekannt gegeben und rechnet nun damit, die ursprüngliche Zielsetzung erst in 2027 zu erreichen. Wir hatten bereits seit längerem darauf hingewiesen, dass wir die bisherigen 2025er-Ziele angesichts der Baukrise als zu ambitioniert empfinden. Ungeachtet dessen sehen wir Sto als großen Profiteur der Agenda zur Klimaneutralität des Gebäudesektors und erachten den Investment Case daher als weiterhin voll intakt. Neue Ziele für 2025 bzw. 2027: Aufgrund der nach wie vor schwierigen konjunkturellen Lage insbesondere im deutschen Bausektor als größtem Einzelmarkt von Sto (MONe: Umsatzanteil > 40%) geht der Vorstand davon aus, dass das für 2025 avisierte Ziel eines Konzernumsatzes i.H.v. 2,1 Mrd. EUR bei einer EBT-Marge von 10% erst zwei Jahre später erreicht wird. Für das GJ 2025 werden stattdessen nun Umsatzerlöse von rund 1,9 Mrd. EUR und eine EBT-Marge von 7,6 bis 9,2% in Aussicht gestellt. Die Revision der Ziele kommt u.E. nicht überraschend und liegt sogar über unseren bisherigen Prognosen, die für 2025 Konzernerlöse von 1,85 Mrd. EUR und eine EBT-Marge von 7,3% vorsahen. Angesichts des äußerst schwachen Sentiments für die Bauindustrie und des in Deutschland ungebremsten Rückgangs der Baugenehmigungszahlen werten wir es vielmehr positiv, dass der Vorstand mittelfristig weiterhin einen Pfad zur Zielerreichung sieht. So sind die Erwartungen der Bauunternehmen gemäß ifo-Geschäftsklimaindex erst im Februar auf den niedirgsten Wert seit 1991 gesunken (-51,4 Pkt; -1,2 Pkt. mom) und die Zahl der Baugenehmigungen fiel laut den letzten verfügbaren Daten des Statistischen Bundesamts im Januar 2024 nochmals um 23,5% yoy (-43,4% vs. 2022). Prognosen aktualisiert: Vor diesem Hintergrund erwarten wir auch in 2024 noch keine substanzielle Annäherung an die neuen Zielgrößen. Mit Rockwool (Mineralwolle) und STEICO (Holzfasern) gehen jedoch zwei der Dämmstoff-Lieferanten von Sto für das laufende Jahr von Umsätzen auf dem Vorjahreslevel aus, was für eine Stabilisierung der Nachfrage bzw. Verschiebung vom Neubau in den Bereich der energetischen Sanierung spricht. Wir passen daher unsere Prognosen für 2024 leicht nach oben an und positionieren uns für 2025 am unteren Ende der neuen Guidance. Im Hinblick auf 2027 erachten wir das Margenziel als noch größere Herausforderung als den Umsatz. So lag selbst die bisherige Rekord-Profitabilität aus 2011 (EBT-Marge: 9,4%) noch merklich unterhalb der heutigen Zielmarge, allerdings bei einem auch nur etwa halb so hohen Konzernumsatz von rund 1,1 Mrd. EUR. Neben Skaleneffekten und der in der Sanierung höheren Wertschöpfung von Sto sieht der Vorstand u.a. interne Prozessverbesserungen und eine weitere DIgitalisierung als Margentreiber an. Wir halten die Visibilität dennoch für eingeschränkt und passen unsere Margenprognose nur moderat nach oben an (MONe EBIT-Marge 2027: +30 BP auf 8,0%; TV-Marge +20 BP auf 7,3%). Hoher Liquiditätsposten bietet Optionen für M&A: Wichtig zu betonen ist, dass Sto die Mittelfristziele organisch erreichen möchte. Zwar gab das Unternehmen jüngst bekannt, zum 1. April 2024 ihren neuseeländischen Vertriebspartner und den lokalen Marktführer für Fassadensysteme, Stoanz Ltd, zu übernehmen. Dieser dürfte mit Erlösen von Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29203.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °