Silberpreis nahe 25 Dollar – Fed-Sitzung wird mit Hochspannung erwartet

Mit Spannung blicken Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank und die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am heutigen Abend. Investoren versprechen sich neue Hinweise auf mögliche Zinssenkungen. Am Donnerstag und Freitag könnten zudem Reden durch Fed-Vertreter wichtige Impulse liefern.

Sollten die Zinssenkungsfantasien wieder an Dynamik gewinnen, dürfte dies zinslosen Anlagen wie etwa dem Silberpreis in die Karten spielen.

Anleger rechnen mit Zinspause – Powell-Kommentare ab 19:30 Uhr im Blick

Für keine größere Überraschung sollte um 19:00 Uhr der Leitzinsentscheid der Federal Reserve (Fed) sorgen.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,0 Prozent rechnet das „Fed-Watch-Tool“ der CME Group damit, dass es zu einer Zinspause kommt. Für den Mai taxiert das Tool die Chance für das gleiche Szenario auf 90,7 Prozent.

Erst für die Sitzungen im Juni und Juli besteht eine erhöhte Chance, dass es zu einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte kommt.

Doch sollte Jerome Powell auf der FOMC-Pressekonferenz eine falkenhafte Rhetorik an den Tag legen, dürfte dies den Silberpreis tendenziell unter Druck setzen. Möglicherweise lässt sich das Fed-Oberhaupt weiterhin nicht in die Karten schauen, sodass sich Anleger im Hinblick auf neue Erkenntnisse weiterhin geduldig zeigen müssen.

Aktuelle Webinare:

Index-Trading – Charttechnik, Fundamental-Research und das Sentiment – Mittwoch, 3. April 2024, 18:30 Uhr