Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen ohne klare Richtung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag ohne klare Richtung geschossen. Gewinnen in Warschau und Moskau standen Verluste in Prag und Budapest gegenüber.

Deutliche Gewinne gab es vor allem in Warschau. Der polnische Leitindex Wig-20 befestigte sich um 2,92 Prozent auf 2409,74 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 2,64 Prozent auf 81 814,93 Zähler. Besonders gefragt waren PZU , die Aktien des Versicherers PZU legten bei hohem Volumen 5,1 Prozent zu.

Ein kleines Minus gab es in Budapest. Der ungarische Bux sank um 0,21 Prozent auf 65 841,44 Zähler. Belastet wurde der Index vor allem von den Verlusten der schwer gewichteten MOL -Aktie. Die Titel des Ölkonzerns verloren 1,0 Prozent.

Stärker nach unten ging es in Prag. Der tschechische PX verlor 0,82 Prozent auf 1483,08 Punkte. Deutlich unter Druck kamen nach Veröffentlichung von Ergebnissen die Aktien von CEZ und beendeten den Tag 6,1 Prozent im Minus. Der Stromerzeuger hat am Donnerstag einen Einbruch des Nettogewinns im Ausmaß von über 63 Prozent gemeldet.

Die russische Börse verzeichnete Zuwächse. Der russische RTS legte um 0,96 Prozent auf 1124,53 Punkte zu./mik/APA/edh/nas