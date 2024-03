EQS-Adhoc: STRATEC PLANT DIVIDENDE IN HÖHE VON 0,55 € JE AKTIE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

EQS-Ad-hoc: STRATEC SE / Schlagwort(e): Dividende

STRATEC PLANT DIVIDENDE IN HÖHE VON 0,55 € JE AKTIE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023



21.03.2024 / 14:52 CET/CEST

STRATEC PLANT DIVIDENDE IN HÖHE VON 0,55 € JE AKTIE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023 Birkenfeld, 21. März 2024 Der Aufsichtsrat und Vorstand von STRATEC planen der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai 2024 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,55 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen (Vorjahr: 0,97 € je Aktie). Dieser Vorschlag basiert auf den positiven mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven und steht im Einklang mit der Dividendenpolitik einer Ausschüttungsquote von 40% bis 60% des bereinigten Konzernergebnisses. Die im Vergleich zum Vorjahr reduzierte Ausschüttungssumme ist vor dem Hintergrund interner und potentieller externer Wachstumschancen, den damit verbundenen Finanzierungsbedarfen sowie der bereits aufgenommenen Finanzierung der im Jahr 2023 getätigten Akquisition der Natech Plastics, Inc. zu betrachten. STRATEC bestätigt auf Basis vorläufiger Zahlen die Einhaltung ihrer Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2023 eines währungsbereinigten Konzernumsatzes leicht unterhalb des Vorjahresniveaus sowie einer adjustierten EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0%. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 sowie der Ausblick für 2024 wird STRATEC wie vorgesehen am 28. März 2024 veröffentlichen. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com



