EQS-News: technotrans steigert Umsatz um 10 % und bestätigt strategische Ziele 2025

technotrans steigert Umsatz um 10 % und bestätigt strategische Ziele 2025



technotrans steigert Umsatz um 10 % und bestätigt strategische Ziele 2025 Konzernumsatz in Höhe von 262,1 Mio. € übertrifft Vorjahr um 10 %

EBIT-Marge erreicht 5,4 %; EBIT bei 14,2 Mio. €

Free Cashflow steigt signifikant auf 12,8 Mio. €

Peter Hirsch, COO/CTO, scheidet einvernehmlich im März 2024 vorzeitig aus dem Vorstand der technotrans SE aus

Sassenberg, 21. März 2024 – Der technotrans-Konzern setzte seinen Wachstumskurs fort und beendete das Geschäftsjahr 2023 mit einer Umsatzsteigerung von 10 % auf 262,1 Mio. € (Vorjahr: 238,2 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) blieb trotz temporärer Belastungen mit 14,2 Mio. € nahezu konstant (Vorjahr: 14,3 Mio. €). Die EBIT-Marge erreichte 5,4 % (Vorjahr: 6,0 %). Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (Return on Capital Employed; ROCE) von 13,3 % lag auf Vorjahresniveau. Der Free Cashflow von 12,8 Mio. € übertraf das Vorjahr signifikant um 16,5 Mio. €. Der Fokusmarkt Energy Management erzielte mit einem Plus von 76 % den größten Umsatzzuwachs. technotrans beendete das Geschäftsjahr mit einem Auftragsbestand von 74 Mio. €. Das Book-to-Bill-Ratio notierte zum Bilanzstichtag bei 0,9. Ein im Berichtszeitraum durchgeführtes Strategie-Review bestätige die grundsätzliche Ausrichtung des Konzerns. Im Zuge dessen wird der Markt für hochspezifische Laser-Anwendungen mit Wirkung zum Geschäftsjahr 2024 als zusätzlicher technotrans-Fokusmarkt eingestuft. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von 245 bis 270 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 5,5 bis 7,5 % und einem ROCE zwischen 14,0 und 16,0 %. Die strategischen Ziele für das Jahr 2025 wurden bestätigt. „technotrans hat den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 erneut deutlich gesteigert. Hervorzuheben ist der Zuwachs von fast 80 % im Fokusmarkt Energy Management. Der Großauftrag für die Kühlung innovativer Schnellladesäulen von ADS-TEC Energy und der Eintritt in den Markt für flüssigkeitsgekühlte Datencenter sind bedeutende Meilensteine der Unternehmensentwicklung", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. Konzernumsatz steigt um 10 %, Free Cashflow signifikant erhöht

Der technotrans-Konzern steigerte den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 um 10 % auf 262,1 Mio. € (Vorjahr: 238,2 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) erreichte 14,2 Mio. € (Vorjahr: 14,3 Mio. €). Die hieraus abgeleitete EBIT-Marge betrug 5,4 % (Vorjahr: 6,0 %). Ausschlaggebend für die Ergebnisentwicklung waren unter anderem temporäre Belastungen im 1. Halbjahr 2023 durch Verzögerungen in der Weitergabe gestiegener Materialpreise. Hinzu kommen die Anlaufkosten des neuen Produktionsstandorts Steinhagen sowie ein erhöhter Einsatz von Zeitarbeitskräften zum Abbau des Auftragsrückstands. Darüber hinaus belasteten Beratungsaufwendungen für das Strategie-Review, der Konjunktureinbruch in China sowie die kundenseitige Konsolidierung von Lagerbeständen im Fokusmarkt Healthcare & Analytics das Ergebnis. Im 2. Halbjahr hat sich mit Wegfall der temporären Belastungen die Ergebnisdynamik erwartungsgemäß spürbar beschleunigt. Der ROCE in Höhe von 13,3 % entsprach dem Vorjahreswert. Der Konzernjahresüberschuss in Höhe von 8,5 Mio. € lag 0,4 Mio. € unter dem Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie verminderte sich um 0,05 € auf 1,24 € (Vorjahr: 1,29 €). Der Free Cashflow stieg signifikant auf 12,8 Mio. € (Vorjahr: -3,7 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür waren erzielte Nettozahlungsmittelzuflüsse aus dem Nettoumlaufvermögen. Die Eigenkapitalquote blieb konstant bei soliden 56,0 %. Der Umsatz im Segment Technology erhöhte sich um 10,8 % auf 199,6 Mio. € (Vorjahr: 180,2 Mio. €). Die skizzierten temporären Belastungen führten zu einem Rückgang des EBIT auf 5,2 Mio. € (Vorjahr: 7,3 Mio. €). Die EBIT-Marge des Segments erreichte 2,6 % (Vorjahr: 4,1 %). Im Segment Services wurde ein Umsatzzuwachs von 7,8 % auf 62,5 Mio. € (Vorjahr: 58,0 Mio. €) erwirtschaftet. Das Segment-EBIT wurde auf 9,0 Mio. € gesteigert (Vorjahr: 7,0 Mio. €). Die Segmentprofitabilität erhöhte sich deutlich auf 14,4 % (Vorjahr: 12,0 %). Fokusmarkt Energy Management steigert Umsatz um 76 %

Innerhalb der Fokusmärkte verzeichnete Energy Management mit einem Plus von 76 % den höchsten Zuwachs. Ausschlaggebend hierfür waren die zunehmende Marktdurchdringung bei Batterie-Thermomanagement-Systemen (BTMS) für Schienenfahrzeuge sowie die hochlaufenden Abrufe aus dem Großauftrag über Kühlungssysteme für Ultra-Schnellladestationen. Der im Berichtszeitraum realisierte Eintritt in den Markt für die Flüssigkeitskühlung von Datencentern lässt eine Fortsetzung des Wachstums im Geschäftsjahr 2024 erwarten. Auch die Fokusmärkte Plastics und Print sowie der Markt Laser & Machine Tools leisteten Wachstumsbeiträge. Healthcare & Analytics erreichte das Umsatzniveau des Vorjahres aufgrund einer vorübergehenden kundenseitigen Konsolidierung von Lagerbeständen indes nicht. Das Geschäftsjahr 2023 endete mit einem Auftragsbestand von rund 74 Mio. € und einem Book-to-Bill-Ratio von 0,9. Strategie-Review trägt Rahmenbedingungen Rechnung

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen wurde die Strategie Future Ready 2025 einer Überprüfung durch eine externe Beratung unterzogen. Im Ergebnis wurden die grundsätzliche strategische Ausrichtung sowie die Ziele 2025 bestätigt. Zur Gewährleistung der angestrebten Wachstums- und Ertragsdynamik wurden einzelne Aspekte geschärft. Hierzu zählen die erhöhte Modularisierung, der forcierte Ausbau des Seriengeschäfts sowie die Ausweitung des Serviceangebots. Weitere strategische Bausteine sind die geographische Fokussierung auf Europa und Nordamerika, die Weiterentwicklung einer marktorientierten Organisation sowie die Wahrnehmung von M&A-Opportunitäten. Darüber hinaus wird der Markt für hochspezifische Laser-Anwendungen zukünftig als Fokusmarkt eingestuft. Veränderung im Vorstand

Peter Hirsch, COO/CTO, hat sein Mandat einvernehmlich am 11. März 2024 vorzeitig niedergelegt. Die Ressortverantwortungen wurden auf CEO Michael Finger und CFO Robin Schaede übertragen. Der Vorstand soll zukünftig aus 2 Mitgliedern bestehen. Dividendenvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 17. Mai 2024 die Ausschüttung einer Dividende von 0,62 € je Aktie vorschlagen (Vorjahr: 0,64 €). Dies steht in Einklang mit der langjährigen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von bis zu 50 % des Konzernjahresüberschusses vorsieht. Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet der Vorstand mit anhaltenden geopolitischen Spannungen, einer konjunkturellen Seitwärtsbewegung in Deutschland und allenfalls moderatem Wachstum in Europa, den USA und China. Der Fokusmarkt Energy Management wird hiervon unabhängig voraussichtlich sein starkes Wachstum fortsetzen. Diese Erwartung wird gestützt durch den im Februar 2024 akquirierten Anschlussauftrag über Kühlsysteme für Ultra-Schnellladesäulen von ADS-TEC Energy. Auch in den übrigen Fokusmärkten ist technotrans zukunftssicher aufgestellt. Das erwartete schwache konjunkturelle Umfeld kann sich dort indes in unterschiedlicher Intensität dämpfend auf die Investitionsbereitschaft auswirken. Mit einer Aufhellung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, u. a. durch sinkende Referenzzinssätze, wird im 2. Halbjahr 2024 gerechnet. technotrans setzt seine Strategie Future Ready 2025 konsequent weiter um. Die aus dem Strategie-Review abgeleiteten Maßnahmen befinden sich bereits in Umsetzung. Hier hat die Verbesserung der Profitabilität sowie die Weiterentwicklung der marktorientierten Organisation absolute Priorität. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz zwischen 245 und 270 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 5,5 bis 7,5 %. Der ROCE wird in einem Bereich zwischen 14,0 und 16,0 % erwartet. Darüber hinaus bekräftigt der Vorstand die mittelfristige Prognose, im Geschäftsjahr 2025 organisch einen Umsatz in einer Bandbreite von 265 bis 285 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 9,0 und 12,0 % und einem ROCE über 15 % zu erzielen. „Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz im Geschäftsjahr 2023. Mit geschärfter strategischer Ausrichtung und hoher Motivation starten wir ins neue Geschäftsjahr 2024. Die Steigerung der Ertragskraft hat für uns oberste Priorität. Dies wollen wir insbesondere durch die konsequente Weiterentwicklung der marktorientierten organisatorischen Ausrichtung des Konzerns erreichen“, sagt Michael Finger. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 18 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €. Hinweis

