Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.03.2024 Kursziel: 32,00 EUR (zuvor: 33,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato 2024: Das vierte Jahr mit zweistelligem Top Line-Wachstum PVA TePla hat gestern den Geschäftsbericht für 2023 inkl. FY-Guidance 2024 vorgelegt, womit der Konzern die bereits vorab kommunizierten KPIs bestätigte. Drittes Jahr in Folge zweistellig gewachsen: Gemäß Geschäftsbericht erzielte PVA in 2023 Erlöse von 263,2 Mio. EUR, womit das Top Line-Wachstum nach der eindrucksvollen Steigerung im Vorjahr auf hohem Niveau weiterverlief (+28,4% yoy). 70,6% des Umsatzes (186,1 Mio. EUR) erzielte das Segment Semiconductor Systems, welches vom anhaltenden Kapazitätsausbau der Branche ungebrochen profitieren konnte, was einer eindrucksvollen Top Line-Steigerung von 27,7% yoy entspricht. Im Segment Industrial Systems konnte der Erlös noch deutlicher (30,1% yoy) auf 77,4 Mio. EUR gesteigert werden. Ergebnisseitig resultierte die dynamische operative Performance sowohl auf operativer Ebene (EBITDA: +38,3% yoy; EBIT: +37,0% yoy) als auch im EPS (+38,3% yoy) in einer überproportionalen Steigerung. Vor allem aufgrund entfallender Belastungen aus R&D-Kundenprojekten entwickelte sich die Rohmarge positiv (+0,6 PP yoy) und führte auf EBIT-Ebene zu einer Margensteigerung um 0,9 PP yoy, welche von beiden Segmenten (Semiconductor Systems: +0,9 PP yoy; Industrial Systems: +0,2 PP yoy) getragen wurde. Der WC-Aufbau im Zusammenhang mit der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten sowie die fast vollständige Begleichung von Steuerverbindlichkeiten (ca. 8 Mio. EUR) reduzierten den OCF, was zusammen mit dem erhöhten CAPEX-Niveau (11,8 Mio. EUR) den FCF außerordentlich belastete (-9,8 Mio. EUR). Darauf basierend erhöhen wir über den Prognosezeitraum unsere Erwartung für die WC-Quote (Ø'24-27: 14,6%; MONe alt: 4,7%), um das veränderte Cash Flow-Profil der schneller drehenden Aufträge im Zusammenhang mit der Ausweitung des MetrologyGeschäftes zu reflektieren. Reorganisation als Katalysator für Umsatzverdopplung: Mit einem MaßnahmenDreiklang bereitet PVA die Organisation für die nächste Wachstumsstufe vor: (1) Umbau der Vertriebsorganisation, (2) Kapazitätsausbau an allen relevanten Fertigungsstandorten inkl. Schaffung weiterer Kapazitäten für die Softwareentwicklung und (3) Errichtung eines R&D-Centers mit Forschungsschwerpunkt auf Entwicklung von Prozesstechnologien für die Bearbeitung hochinnovativer Materialien (u.A. Siliziumkarbid). Hierfür plant das Management für 2024 mit einer ungefähren Verdopplung der CAPEX inkl. Ausweitung der Kostenbasis, was den Höhepunkt der Kapazitätsmaßnahmen markiert und wir bereits weitgehend in unseren Prognosen abgebildet hatten. Ab 2026 erwarten wir die Rückkehr zu einem CAPEX-Niveau zwischen 8 bis 10 Mio. EUR. Folglich ist für die Umsatzverdopplung auf 500 Mio. EUR (inkl. M&A; MONe: 20 bis 50 Mio. EUR) ein Gesamtinvestment bis 2028 von ca. 70 Mio. EUR notwendig, was die Asset Light-Struktur des Konzerns unterstreicht und eine hohe Visibilität für weiterhin attraktive Kapitalrenditen liefert (ROCE 2023: 28,9%). Obere Hälfte der Guidance im Blick: Für 2024 zeigte sich der Vorstand im Earnings Call unverändert optimistisch und untermauerte die eigenen Wachstumsambitionen. Laut Geschäftsbericht stehen für 2024 aus dem Auftragsbestand i.H.v. 278,3 Mio. EUR 228,6 Mio. EUR zur Realisierung in 2024 an (Vj.: 154,6 Mio. EUR), wodurch das obere Ende der Guidance bereits jetzt gut erreichbar scheint. Ab 2025 sollte das Wachstum u.E. wieder anziehen, was auch durch die Erwartungen des Branchenverbandes SEMI für das Wachstum des Semiconductor Equipment-Marktes untermauert wird (+17,8% yoy). Fazit: PVA TePla überzeugte in 2023 und wird in 2024 erneut profitabel wachsen. Das Bewertungsniveau von 10,3x EV/EBIT (2024) ist u.E. äußerst attraktiv. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 32,00 EUR (Vorher: 33,00 EUR). 