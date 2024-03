EQS-News: Bike24 Holding AG: Starke zweistellige Wachstumsraten in lokalisierten Märkten und im Komplettrad-Segment, weiterhin schwache Konsumentenstimmung in den Kernmärkten im GJ 2023

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Bike24 Holding AG: Starke zweistellige Wachstumsraten in lokalisierten Märkten und im Komplettrad-Segment, weiterhin schwache Konsumentenstimmung in den Kernmärkten im GJ 2023

Der Konzernumsatz sank im 4. Quartal 2023 um 22 Prozent auf 47 Mio. EUR und im GJ 2023 um 13 Prozent auf 226 Mio. EUR

Fokus auf das Komplettrad-Segment bleibt Wachstumstreiber: Komplettrad-Verkäufe stiegen im GJ 2023 um 25 Prozent und machen nun 19 Prozent des Gesamtumsatzes aus

Lokalisierte Märkte wuchsen um 18 Prozent, wobei Benelux mit 41 Prozent Wachstum im GJ 2023 überdurchschnittlich gut abschnitt

Ber. EBITDA-Marge lag bei -1,3 Prozent aufgrund von außergewöhnlich hohen Abschreibungen auf Vorräte und einem stark rabattgeprägten Umfeld

Prognose 2024: Umsatzwachstum zwischen 1 und 5 Prozent bei einer ber. EBITDA-Marge von 0,7 bis 4,2 Prozent

Dresden, 22. März 2024. Bike24 Holding AG (BIKE24) verzeichnete im Geschäftsjahr 2023, einem Jahr mit beispiellosen Herausforderungen für die Fahrradbranche, einen Umsatzrückgang von 13 Prozent auf 226 Mio. Euro. Zweistellige Wachstumsraten im Komplettrad-Segment sowie in den lokalisierten Märkten konnten die schwache Konsumstimmung in den Kernmärkten DACH im gesamten Jahr nicht ausgleichen. Ein anhaltend erhöhtes Werbeumfeld und außergewöhnlich hohe Vorratsabschreibungen führten zu einer bereinigten EBITDA-Marge von rund -1,3 Prozent für das Geschäftsjahr 2023.

"In den mehr als 21 Jahren, in denen ich in der Fahrradbranche tätig bin, haben wir noch nie solche Herausforderungen erlebt - nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche. Angesichts der ungewöhnlich niedrigen Margen bin ich zuversichtlich, dass wir die Talsohle erreicht haben und sich sowohl die Nachfrage als auch die Preise erholen werden. Die positive Entwicklung der Komplettradverkäufe zeigt, dass sich Fahrradfahren europaweit ungebrochen hoher Beliebtheit erfreut und die Megatrends weiterhin intakt sind. Wir sind seit der Gründung von BIKE24 jedes Jahr gewachsen und ich bin zuversichtlich, dass wir wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren werden", sagt Andrés Martin-Birner, Mitgründer und Geschäftsführer von BIKE24.

Im GJ 2023 wurde der Umsatzrückgang von 19 Prozent im PAC-Segment (Teile, Zubehör und Bekleidung) nur teilweise durch ein starkes Wachstum von 25 Prozent im Komplettrad-Segment ausgeglichen. Geografisch gesehen übertrafen die Benelux-Märkte (+41 Prozent) alle anderen lokalisierten Märkte, die im GJ 2023 zusammen ein Wachstum von 18 Prozent verzeichneten. Dies bestärkt BIKE24 darin, die weiterhin erfolgreiche Internationalisierung fortzuführen, um Kundinnen und Kunden in ganz Europa Zugriff auf ein einzigartiges Sortiment zu ermöglichen.

Die außergewöhnlich hohen Abschreibungen auf Vorräte sind auf die gegenwärtige Marktsituation zurückzuführen und wirkten sich erheblich auf die Bruttomarge aus, die für das Gesamtjahr bei 24,2 Prozent lag (GJ 2022: 26,3 Prozent). Die bilanzielle Abwertung des Vorratsbestands im GJ 2023 belief sich auf 6,5 Prozent des Gesamtbestands gegenüber 3,2 Prozent im Vorjahr. Dieser hohe Betrag ist das Ergebnis von starken Überkapazitäten in einigen Produktkategorien im Jahr 2023.

Neben den Abschreibungen führte die kontinuierliche und proaktive Neuausrichtung der Beschaffungspolitik zu einem Rückgang der Vorräte um 15 Prozent auf 71,3 Mio. EUR gegenüber Dezember 2022 (84,3 Mio. EUR) sowie 16 Prozent gegenüber September 2023 (84,8 Mio. EUR) und erreichte damit zum Jahresende ein komfortables Niveau. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sanken gegenüber Dezember 2022 (22,4 Mio. EUR) um 18 Prozent auf 18,4 Mio. EUR, stiegen jedoch gegenüber September 2023 (16,9 Mio. EUR) um 9 Prozent, was auf eine disziplinierte Kostenkontrolle und den effektiven Abbau von Überkapazitäten in bestimmten Produktkategorien zurückzuführen ist.

Angesichts einer signifikanten Verschlechterung der Marktbedingungen im Jahr 2023 und letztlich einer erwarteten negativen Auswirkung auf die zukünftigen Cashflows von BIKE24 hat das Unternehmen beschlossen, eine vollständige Wertminderung des Goodwills in Höhe von 56,8 Mio. Euro vorzunehmen, um dem neuen Umfeld Rechnung zu tragen.

Zum 15. März 2024 wurde der bestehende Konsortialkreditvertrag bis zum 30. April 2025 zu leicht modifizierten Konditionen erneut verlängert. Hierbei wurde die Zinsmarge weitgehend unverändert gelassen. Der anfängliche Zinssatz beträgt 6,75 Prozent plus Euribor und wird erstmalig zum 31. März 2024 anhand des Nettoverschuldungsgrades des dann abgelaufenen ersten Quartals überprüft.

Für das Geschäftsjahr 2024 geht das Management von BIKE24 von einem Umsatzwachstum zwischen 1 und 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus, begleitet von einer positiven bereinigten EBITDA-Marge von 0,7 bis 4,2 Prozent. Dabei wird entsprechend des prognostizierten Branchentrends für das zweite Halbjahr eine wesentlich stärkere Entwicklung sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis erwartet.

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€ Q4 2023 Q4 2022 Delta GJ 2023 GJ 2022 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 29.605 37.655 -21% 146.868 171.644 -14% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 10.818 11.986 -10% 45.421 38.544 18% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 4.747 6.313 -25% 24.212 32.534 -26% Rest der Welt 1.885 4.187 -55% 9.837 18.801 -48% Umsatzerlöse 47.055 60.143 -22% 226.337 261.522 -13% Sonstige Erträge 75 86 -13% 186 262 -29% Gesamterträge 47.130 60.229 -22% 226.523 261.785 -13% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe - 37.074 - 46.739 -21% - 171.674 - 192.687 -11% Bruttoergebnis 10.056 13.490 -25% 54.849 69.097 -21% Bruttomarge 21,3% 22,4% -1,1pp 24,2% 26,4% -2,2pp Perfomance Marketingkosten - 871 - 894 -3% - 3.358 - 3.508 -4% Vertriebskosten1 - 4.343 - 5.481 -21% - 21.093 - 22.568 -7% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer - 5.757 - 6.083 -5% - 25.385 - 26.078 -3% Sonstige Aufwendungen - 2.734 - 3.052 -10% - 11.098 - 9.735 14% EBITDA - 3.649 - 2.020 81% - 6.084 7.208 -184% EBITDA Marge -7,7% -3,4% -4,4pp -2,7% 2,8% -5,4pp Bereinigungen 336 172 95% 3.174 2.448 30% Bereinigtes EBITDA - 3.313 - 1.848 79% - 2.910 9.656 -130% Bereinigte EBITDA Marge -7,0% -3,1% -4,0pp -1,3% 3,7% -5,0pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) - 1.431 - 937 53% - 5.754 - 4.754 21% Bereinigtes EBIT - 4.744 - 2.785 70% - 8.664 4.901 -277% Bereinigte EBIT Marge -10,1% -4,6% -5,4pp -3,8% 1,9% -5,7pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-ähnliche Posten - 60.577 - 2.484 2338% - 68.031 - 9.938 585% Bereinigungen - 336 - 172 95% - 3.174 - 2.448 30% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) - 65.657 - 5.442 1106% - 79.868 - 7.485 967% EBIT Marge -139,3% -9,0% -130,3pp -35,3% -2,9% -32,4pp Finanzaufwendungen, netto - 1.069 - 532 101% - 6.243 - 1.678 272% Ergebnis vor Steuern - 66.726 - 5.974 1017% - 86.111 - 9.162 840% Ertrag/ (Aufwand) aus Ertragsteuern 3.815 2.057 85% 8.190 2.741 199% Periodenergebnis - 62.911 - 3.917 1506% - 77.922 - 6.421 1113% Rundungsdifferenzen können auftreten. 1Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen.

