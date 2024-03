Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt in Nähe seines Rekordhochs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax behält am Dienstag kurz nach der Eröffnung seinen Vortagesrekord von 18 285 Punkten im Blick. Prozentual kaum verändert stand er zuletzt bei 18 264,72 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat quasi auf der Stelle bei 26 669,33 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich um seinen Vortages-Schlusskurs.

Nach oben um 0,35 Prozent ging es für den Kleinwerteindex SDax auf 14 141,42 Zähler. Er war bereits am Montag auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert.

Die Experten von Index Radar hatten jüngst bereits darauf hingewiesen, dass Nebenwerte zu einer Aufholjagd ansetzen könnten. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich aufgehellt, die Belastungen durch hohe Energiepreise und erschwerte Refinanzierungsbedingungen rückten offenbar allmählich in den Hintergrund. Unternehmen aus dem SDax seien deutlich stärker mit der heimischen Wirtschaft verflochten als global aufgestellte Dax-Konzerne und hätten bisher weniger von der guten Stimmung am Aktienmarkt profitiert./ajx/jha/