Bayern dürfen auf Kane-Einsatz gegen Dortmund hoffen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Harry Kane ist drei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund wieder in das Mannschaftstraining des FC Bayern München eingestiegen. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft absolvierte laut Club-Angaben vom Mittwoch nach seiner Sprunggelenksverletzung Teile der Einheit in München. Trainer Thomas Tuchel kann hoffen, dass er seinen Torjäger am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den BVB einsetzen kann.

Kane hatte sich vor anderthalb Wochen beim 5:2 gegen den SV Darmstadt verletzt. Er war danach zwar zum Nationalteam gereist, konnte dort in den Spielen gegen Brasilien und Belgien aber nicht eingesetzt werden. Der Engländer hat mit 31 Bundesligatreffern nicht nur eine persönliche Karriere-Bestmarke aufgestellt, sondern auch den Uralt-Rekord von Uwe Seeler als erfolgreichster Debütant geknackt. Seeler erzielte in der Premierensaison 1963/64 in 30 Spielen 30 Tore, Kane hat es in nur 25 Partien bereits auf eines mehr gebracht. Er jagt jetzt die Saisonbestmarke von Robert Lewandowski von 41 Toren.

Neuer trainiert individuell

Manuel Neuer, der am Mittwoch 38 Jahre alt wurde, absolvierte dagegen eine individuelle Einheit. Neuer hatte sich im Training der deutschen Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im linken Adduktor zugezogen. Das Dortmund-Spiel könnte für Neuer zu früh kommen. Er würde dann von Sven Ulreich vertreten werden. Besonders im Fokus steht für die Münchner das Viertelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal.

Wie Neuer trainierte auch Aleksandar Pavlovic am Mittwoch individuell. Der 19-Jährige musste seine Teilnahme an den Länderspielen mit der DFB-Elf aufgrund einer Mandelentzündung absagen. Dagegen war Thomas Müller schon wieder im Teamtraining dabei. Der Routinier war am Dienstagabend noch beim 2:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande eingewechselt worden. Die übrigen Nationalspieler werden im Laufe der Woche ins Training zurückkehren./kun/DP/mis