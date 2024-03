EQS-News: Krones schließt Kauf des Spritzgießtechnologie-Unternehmens Netstal erfolgreich ab

EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Krones schließt Kauf des Spritzgießtechnologie-Unternehmens Netstal erfolgreich ab



28.03.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News-Meldung

28. März 2024

Krones schließt Kauf des Spritzgießtechnologie-Unternehmens Netstal erfolgreich ab



Krones hatte in der Pressemitteilung vom 7. Februar 2024 die Unterzeichnung des Vertrages zum Kauf von 100 % der Anteile an der Netstal Maschinen AG (Netstal) mit Sitz in Näfels, Schweiz, bekanntgegeben. Der Kauf stand auch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Diese hat Krones inzwischen ohne Auflagen erhalten. Damit ist der Erwerb des Spritzgießtechnologie-Unternehmens endgültig abgeschlossen. Krones konsolidiert Netstal ab dem 28. März 2024 im Segment „Abfüll- und Verpackungstechnologie“. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Netstal mit rund 560 Beschäftigten einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro. Die operative Ertragskraft von Netstal liegt noch unterhalb dem Niveau des Krones Konzerns.

Kauf von Netstal ist ein strategisch bedeutender Meilenstein

Als ein führender Anbieter von Spritzgießmaschinen für den Getränkemarkt (PET-Preforms und Verschlüsse) passt Netstal strategisch perfekt zu Krones. Zum einen kann das Unternehmen durch den Zukauf künftig zusätzliche innovative Produkte, Technologien und Services anbieten. Darüber hinaus bietet Krones nach dem Erwerb von Netstal nun sämtliche Technologien an, die für geschlossene PET-Kreislauflösungen nötig sind: Angefangen vom Spritzgießen der Preforms über die PET-Behälterproduktion sowie Abfüllung und Verpackung bis hin zum Recycling gebrauchter Flaschen.

Ein weiterer Pluspunkt: Mit der Spritzgießtechnologie für medizinische Anwendungen und dünnwandige Verpackungen unterstützt Netstal die Strategie von Krones, in den medizinisch/pharmazeutischen Markt sowie in die Bereiche Lebensmittel und Körperpflege zu diversifizieren.

Netstal wird seine Geschäfte weiterhin eigenverantwortlich führen und dabei von der internationalen Aufstellung und den Größenvorteilen des Krones Konzerns profitieren. Dies und zusätzliche Maßnahmen werden dazu beitragen, dass sich die Ertragskraft von Netstal verbessert und mittelfristig das Niveau des Krones Konzerns erreicht.

Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com

28.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Telefon: +49 (0)9401 701169 Fax: +49 (0)9401 709 1 1169 E-Mail: investor-relations@krones.com Internet: www.krones.com ISIN: DE0006335003 WKN: 633500 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1869777

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1869777 28.03.2024 CET/CEST