Pressestimme: 'Die Glocke' zur Frühjahrsprognose

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Frühjahrsprognose:

"Nicht alle Ursachen für die Misere sind hausgemacht. Aber etliche. Etwa das Gezänk und Gezerre um ein letztlich zusammengestrichenes Wachstumspaket zwischen den fürs Wohl und Wehe der Konjunktur maßgeblichen Ministerien - dem für Finanzen von Christian Lindner und jenem für Wirtschaft unter Führung von Robert Habeck. Das Ringen um den richtigen Kurs zwischen dem Liberalen und dem Grünen hat die Geduld in den Chefetagen vieler Unternehmen überstrapaziert. Die einen fahren ihre Fabriken herunter, weil sie durch die horrenden Energiekosten mit der Konkurrenz auf dem Weltmarkt nicht mithalten können. Die anderen verschieben Investitionen in zukunftsweisende Technologien - oder verlagern ihre Produktion gleich in Länder, wo die Politik ihnen günstigere Bedingungen bietet. Bei den Steuern zum Beispiel. Hier kann, ja muss die Bundesregierung Reformen anstoßen. Eine Steuerlast von im Schnitt 30 Prozent - damit belegen wir den unrühmlichen Spitzenplatz - bedroht Arbeitsplätze und somit die Basis unseres Sozialstaats."/nme/DP/ngu