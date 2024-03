Verteidigungsminister: Nato ist Lettlands Sicherheitsgarantie

RIGA (dpa-AFX) - Lettlands Verteidigungsminister Andris Spruds hat die Nato-Mitgliedschaft als "eine der größten Errungenschaften" seines Landes seit der wiedererlangten Unabhängigkeit 1991 bezeichnet. "Die Nato-Flagge hier ist ein großer Garant dafür, dass wir uns sicher fühlen können", sagte Spruds am Donnerstag in Riga der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Feiern zum 20-jährigen Jubiläum des Beitritts seines Landes zum transatlantischen Verteidigungsbündnis. Die Nato habe unter Beweis gestellt, dass sie das erfolgreichste Bündnis zur kollektiven Verteidigung in der Geschichte der Menschheit sei.

Lettland war am 29. März 2004 gemeinsam mit sechs weiteren osteuropäischen Staaten - Estland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Slowenien und die Slowakei - der Nato beigetreten. "Es ist sehr bedeutsam, dass wir Nato-Mitglied sind. Wir haben dadurch sozusagen zwei Fäuste: Eine davon ist unsere eigene Armee, die andere Faust sind unsere Verbündeten", betonte Spruds.

Lettland grenzt im Osten an Russland und dessen engen Verbündeten Belarus. Wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor gut zwei Jahren sieht sich auch Lettland von seinem Nachbarn bedroht. Russland habe gezeigt, dass es dazu bereit sei, ein Nachbarland vollumfänglich anzugreifen und sei "im Wesentlichen eine imperialistische Diktatur". Daher müsse man für alle Szenarien gerüstet sein, betonte der Verteidigungsminister.

Spruds würdigte die Entschlossenheit der Verbündeten beim Schutz der Nato-Ostflanke und lobte auch den dafür von Deutschland geleisteten Beitrag. Die Präsenz deutscher Truppen sei "sehr gut und sehr wichtig", sagte er. Für den Schutz des Nato-Luftraums über dem Baltikum hat Deutschland gegenwärtig fünf Eurofighter in Lettland stationiert. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag überflogen zwei davon das historische Stadtzentrum von Riga./awe/DP/ngu