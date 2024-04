ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Compugroup auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Compugroup von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 37 Euro belassen. Compugroup stelle derzeit eine seltene Gelegenheit dar, eine Software-Aktie zu einer niedrigen Bewertung zu kaufen, schrieb Analystin Laura Metayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Compugroup sei ein qualitativ hochwertiges Softwareunternehmen für das Gesundheitswesen mit einem hohen Anteil wiederkehrender Einnahmen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

