Coinbase Aktie im Klammergriff der US-Geldpolitik – Bitcoin-Halving im Blick

Mit rund 253 Dollar pro Einheit kommt die Coinbase Akie am Donnerstagvormittag auf ein Plus von 0,56 Prozent. Der Bitcoin Kurs verteuert sich laut IG-Indikation um rund 0,71 Prozent auf 66.200 Dollar.

Einen Tag vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten dürften Anleger tendenziell ihre Füße stillhalten. Die Ausgestaltung der zukünftigen Geldpolitik jenseits des Atlantiks dürfte über Wohl und Wehe in den kommenden Wochen entscheiden. Auch das Bitcoin-Halving gilt es nicht aus den Augen zu verlieren.

Start in April verläuft durchwachsen für Krypto-Anleger – Powell dämpft Erwartungen an Zinssenkungen

Zu Beginn des neuen Monats hieß es auch in den Reihen der Coinbase-Anleger zunächst Durchatmen. Auf Wochensicht büßen die Papiere der US-amerikanischen Kryptobörse Coinbase immer noch über 5 Prozent ihres Wertes ein. Der Bitcoin kommt im gleichen Zeitraum auf ein Minus von 7 Prozent.

Insbesondere geldpolitische Unwägbarkeiten dürften in der ersten Wochenhälfte auf das Gemüt der Anleger gedrückt haben. So waren die wichtige US-Wirtschaftsdaten wie etwa zum US-Arbeitsmarkt besser ausgefallen als erwartet. Zugleich zeigte sich Fed-Chef Jerome Powell am Mittwochabend bei einer Rede an der Universität Standford falkenhafter als gedacht. Demnach wolle sich die US-Notenbank laut Powell auf dem Weg zu einer Zinswende weiter vorsichtig herantasten. „Angesichts der Stärke der Wirtschaft und der bisherigen Fortschritte bei der Inflation haben wir die Zeit, uns bei unseren geldpolitischen Entscheidungen von den eingehenden Daten leiten zu lassen“, sagte er.

