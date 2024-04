NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seine Gewinne im New Yorker Handel eingedämmt. Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten zunächst bis auf 1,0877 US-Dollar im europäischen Nachmittagsgeschäft angetrieben. Zuletzt wurden 1,0851 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0852 (Mittwoch: 1,0783) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9214 (0,9273) Euro gekostet./ajx/he