dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Ein Rückschlag für die Hoffnung vieler Investoren auf sinkende Zinsen dürfte den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels auf 18 167 Punkte und damit 1,3 Prozent unter seinem Schlussstand vom Vorabend. Damit folgt der deutsche Leitindex schwachen Vorgaben der Wall Street, die am Donnerstag nach Äußerungen des Präsidenten der regionalen Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, unter Druck geraten war. Falls der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, könnte im laufenden Jahr womöglich doch keine Zinssenkung nötig sein, hatte der Zentralbanker gesagt. Die Preisentwicklung im Januar und Februar sei "etwas beunruhigend" gewesen. Dass ein Fed-Banker die Bedeutung der Inflationsbekämpfung betont, überrascht zwar nur bedingt. Gleichwohl wird an den Finanzmärkten eigentlich mit einer ersten Leitzinssenkung schon gegen Sommer gerechnet. Umso mehr richten sich die Blicke an diesem Freitagnachmittag auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Anleger erhoffen sich von den Daten Rückschlüsse auf den Zeitpunkt einer ersten US-Leitzinssenkung. So kann ein starker Arbeitsmarkt die Inflation durchaus antreiben.

USA: - VERLUSTE - Fed-Mitglied Neel Kashkari hat am Donnerstag die vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht ohnehin nervöse Anleger mit Zins-Aussagen geschockt. Nach seiner Einschätzung könnte möglicherweise in diesem Jahr gar keine Zinssenkung nötig sein. Dies gelte für den Fall, dass der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, sagte der regionale Notenbankpräsident von Minneapolis. Die am Donnerstag zunächst freundlichen Aktien-Indizes gingen daraufhin auf Tauchstation. Allein in den letzten zwei Handelsstunden verlor der Leitindex Dow Jones Industrial fast 600 Punkte und schloss beim Stand von 38 596,98 Zählern mit einem Minus von 1,35 Prozent. Für den Nasdaq 100 sah es nicht besser aus, er büßte 1,55 Prozent auf 17 878,78 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,23 Prozent auf 5147,21 Punkte nach unten. Von ihren Rekordhöhen, die zuvor noch in Reichweite gewesen waren, haben sich die Indizes nun etwas weiter entfernt.

ASIEN: - VERLUSTE - Zinsunsicherheit hat die Börsen Asiens am Freitag belastet. Bereits die Wall Street hatte unter Äußerungen des hochrangigen US-Notenbankmitglieds Neel Kashkari gelitten; dies schwappte auf die asiatischen Märkte herüber. Nach Einschätzung von Kashkari könnte in diesem Jahr eventuell gar keine Zinssenkung nötig sein, falls sich die Inflation nicht in die gewünschte Richtung bewegt. Er müsse mehr Fortschritte bei der Inflation sehen, um Vertrauen zu haben, dass sich die Entwicklung dem Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent nähere. Dann erst könne man mit Zinssenkungen beginnen. In Japan gab der Nikkei 225 im späten Handel um mehr als zwei Prozent nach. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,3 Prozent. In Festlandchina wurde feiertagsbedingt auch am Freitag nicht gehandelt.

DAX 18403,13 0,19% XDAX 18217,82 -0,74% EuroSTOXX 50 5070,76 0,03% Stoxx50 4411,22 0,02% DJIA 38596,98 -1,35% S&P 500 5147,21 -1,23% NASDAQ 100 17878,78 -1,55%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 132,95 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0826 -0,10% USD/Yen 151,20 -0,09% Euro/Yen 163,70 -0,21%

ROHÖL:

Brent 90,93 +0,28 USD WTI 86,69 +0,10 USD

/mis