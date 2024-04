Lufthansa kämpft mit IT-Problemen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kunden der Lufthansa konnten am Freitag nur eingeschränkt auf elektronische Dienstleistungen der Fluggesellschaft zugreifen. Wegen einer Störung bei einem externen IT-Dienstleister war es zwischenzeitlich nicht möglich, über die App oder online Flüge zu buchen. Online-Check-in und das Chat-Informationssystem waren bis zum Nachmittag nur eingeschränkt nutzbar, wie das Unternehmen bestätigte. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin, und sei zuversichtlich, die Störung noch am Freitag beheben zu können./ceb/DP/jha