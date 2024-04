Nasdaq-100 Index nach Rücksetzer zunächst stabil. Fokus liegt auf der 18.000 Punktemarke

Die heute veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten fielen überraschend gut aus und bestätigen, dass die US-Konjunktur weiterhin robust ist. Gleichwohl spielen diese Zahlen Zinsfalken in die Karten. Gestern hat US-Notenbänker Neel Kashkari angedeutet, dass die Fed die Zinsen 2024 möglicherweise nicht senkt. Damit löste Kashkari einen Kurseinbruch an den Aktienmärkten aus. Vorbörslich zeigt sich der Nasdaq®-100 Index aktuell stabil. Der Fokus liegt auf der 18.000 Punktemarke.

Chart: Nasdaq®-100

Widerstandsmarken: 17.891/18.020/18.438 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.344/17.763 Punkte

Der Nasdaq®-100 kämpfte sich gestern zwar kurzzeitig zurück in den seit Januar gebildeten Aufwärtstrendkanal. Die Freude der Bullen hielt jedoch nicht lang. In der letzten Handelsstunde ging es mit dem technologielastigen Index bis in den Bereich der 50%-Retracementlinie und damit bis auf 17.891 Punkte nach unten. Der kurzfristige MACD- und RSI-Indikator sind weiterhin abwärtsgerichtet. Eine Konsolidierung bis zur nächsten Unterstützung bei 17.762 Punkte erscheint nicht unwahrscheinlich. Erste Kaufimpulse dürfte es frühestens bei einer Stabilisierung oder oberhalb von 18.000/18.020 Punkte mit dem Ziel 18.438 Punkte geben.

Nasdaq®-100 in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2024 –05.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Nasdaq®-100 in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.04.2019 – 05.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Nasdaq-100® Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte

Reset-Barriere in Punkte Hebel Finaler Bewertungstag Nasdaq-100® Index HD35ZY 9,28 14.306,586041 16.094,909296 5 Open End Nasdaq-100® Index HD4CWA 8,34 16.094,72561 16.989,592354 10 Open End Nasdaq-100® Index HD4CWF 7,25 16.690,772133 17.286,632698 15 Open End Nasdaq-100® Index HD4CWR 5,92 17.167,609351 17.524,695626 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.04.2024: 15:05 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte

Reset-Barriere in Punkte Hebel Finaler Bewertungstag Nasdaq-100® Index HD321W 9,64 21.456,205339 19.668,903434 -5 Open End Nasdaq-100® Index HD4CX5 11,06 19.072,019247 18.475,065045 -15 Open End Nasdaq-100® Index HD4CXA 11,29 18.773,995986 18.327,174882 -20 Open End Nasdaq-100® Index HD4CXF 11,38 18.595,182029 18.238,154534 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.04.2024; 15:05 Uhr

