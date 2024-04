Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich nach schwacher Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag nach seiner schwachen Vorwoche stabilisiert. Der deutsche Leitindex stieg kurz nach dem Auftakt um 0,19 Prozent auf 18 209,24 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,12 Prozent auf 26 946,92 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, trat bei 5014,79 Punkten auf der Stelle. Die US-Börsen hatten sich bereits vor dem Wochenende erholt gezeigt, Asien gab ein gemischtes Bild ab.

Nachdem der Dax jüngst von Höchststand zu Höchststand geeilt war, wurden in der vergangenen Woche die Zinssenkungshoffnungen der Anleger durch Äußerungen von US-Notenbankern und einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht gedämpft. "Monatelang stiegen die Kurse in Erwartung einer Zinswende in diesem Jahr. Kommt sie nun deutlich später oder fällt gar ganz ins Wasser, müsste sich der Markt völlig neu sortieren", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Vorerst richten sich die Blicke aber auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag über den Leitzins im Euroraum entscheidet./niw/ajx/stk