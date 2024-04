Aktien New York Schluss: Lethargie zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es zu Beginn der neuen Börsenwoche ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,03 Prozent tiefer bei 38 892,80 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,04 Prozent auf 5202,39 Zähler runter. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,05 Prozent auf 18 100,19 Punkte.

Bremsend wirkte der Renditeanstieg am Anleihenmarkt, der die gedämpfte Hoffnung auf sinkende Leitzinsen der US-Notenbank Fed widerspiegelt. Auf neue fundamentale Impulse müssen sich Anleger wohl bis Mittwoch gedulden, wenn die US-Inflationsdaten auf der Agenda stehen. Zudem veröffentlicht die Fed zur Wochenmitte ihre Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung, aus der sich möglicherweise Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs ableiten lassen./edh/he