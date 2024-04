DAX 40 Wochenausblick: US-Inflationsdaten und EZB-Sitzung im Fokus

In der neuen Handelswochen blicken Anleger neben der EZB-Sitzung am Donnerstag insbesondere auf frische US-Inflationsdaten. Abzuwarten gilt, ob der zuletzt wieder an Fahrt aufnehmende geldpolitische Gegenwind abnehmen kann. Nach der jüngsten Rekordjagd könnte sich die Konsolidierung auf weiterhin hohem Terrain möglicherweise weiter fortsetzen.

US-Jobdaten deutlich stärker als gedacht – Zinssenkungsfantasien erhalten Dämpfer

Der US-Jobbericht vom vergangenen Freitag dürfte die Zinssenkungsfantasien weiter gedämpft haben. Außerhalb der Landwirtschaft wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt insgesamt 303.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als erwartet (200.000). Die Arbeitslosenquote sank folgerichtig auf 3,8 Prozent nach 3,9 Prozent im Vormonat.

Ein robuster Arbeitsmarkt gibt der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) schlagkräftige Argumente an die Hand, um das Leitzinsniveau länger hochzuhalten als gedacht.

Insbesondere hawkishe Aussagen durch den Fed-Vertreter Neel Kashkari hatten in der letzten Woche die Zinssorgen forciert. Der Notenbanker hatte die Option keiner Zinssenkung im Jahr 2024 ins Spiel gebracht. Die Märkte setzen weiterhin auf eine erste Senkung im Juni.

