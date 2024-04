Absatz von Daimler Truck im ersten Quartal gesunken

Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat im ersten Quartal auf allen großen Märkten weniger Fahrzeuge verkauft.

Der Absatz des Dax-Konzerns sank von Januar bis März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf knapp 109.000 Stück, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. "Die Absatzzahlen im ersten Quartal 2024 spiegeln die erwartete Normalisierung der globalen Lkw-Märkte und ein schwaches Umfeld in wichtigen Märkten in Asien wider", erklärte Vorstandschef Martin Daum. In den Kernmärkten Europa und Nordamerika sei der leicht gesunkene Absatz ein solides Niveau. In Asien schlug Daimler 29 Prozent weniger Nutzfahrzeuge los.